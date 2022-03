The King of Fighters XV (KOF XV) llegó al mercado hace tres semanas. Días antes del lanzamiento de KOF XV, SNK reveló que durante el 2022 llegarán 12 personajes DLC por medio del Team Pass 1 y 2. Los primeros seis personajes DLC de The King of Fighters XV ya fueron anunciados, junto a sus respectivas ventanas de lanzamiento, lo otros seis personajes DLC se desconoce el momento del 2022 en el que estarán disponible para los jugadores de KOF XV.

En una entrevista con el portal Gamingsym, Eisuke Ogura —el director de The King of Fighters XV— ha revelado de manera discreta parte del futuro que SNK tiene planeado para KOF XV.

¿Qué planes tiene SNK para KOF XV después del lanzamiento de los 12 personajes DLC en el 2022?

B. Jennet regresa a K O F XV en marzo, luego de su debut en The King of Fighters XI.

Eisuke Ogura comentó en la entrevista que en el momento la prioridad de SNK es el lanzamiento de los 12 personajes DLC del Team Pass 1 y 2 de The King of Fighters XV. Adicionalmente, el director de KOF XV agregó que después de esto estarán atentos a la reacción de los fanáticos para decidir que hacer desde el 2023.

En la entrevista, Gamingsym le pregunto a Ogura si podrían llegar personajes de otras franquicias a KOF XV. La respuesta del director de The King of Fighters XV fue «los ‘crossovers’ son geniales y divertidos». Además, agrego «me gustaría ver más en un futuro». Esta respuesta es muy general, pero no se podría descartar en su totalidad que alguna colaboración con otra compañía este en negociaciones en este momento.

A Ogura también se le pregunto sobre los planes de SNK en materia de esports, ahora que el mundo esta regresado a la normalidad. Ogura contesto «Por el momento, la situación no es la ideal, pero espero que podamos organizar un torneo pronto». Adicionalmente, en la entrevista agrego Eisuke Ogura que aún no han decidido que contenido será agregado a KOF XV, pero el espera que el juego tenga más contenido en el futuro. No obstante, SNK no tiene planes para contenido cosmético de pago.

¿Cuál es el precio del «Team Pass 1» de KOF XV para Latinoamérica?

México: «Team Pass 1» $612 pesos y equipo individual $326 pesos.

Argentina: «Team Pass 1» $4.900 pesos y equipo individual $1.643 pesos.

Perú: «Team Pass1» $119 soles y equipo individual $64 soles.

Chile: «Team Pass 1» $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos.

¿Cuáles son y cuándo se podrán desbloquear los primeros equipos DLC que vendrán en el Team Pass 1 de The King of Fighters XV?

Recientemente, SNK revelo cuales son los personajes que conformarán los dos equipos del «Team Pass 1» de KOF XV. Estos seis personajes DLC que se unirán a los 39 que tiene The King of Fighters XV de base son provenientes de la franquicia Fatal Fury o Garou Densetsu como se le conoce en Japón a la saga de Terry Bogard.

¿Quiénes conforman el «Team Garou» de KOF XV?

Gato y B.Jenet ya habían sido personajes jugables en The King of Fighters XI, mientras que Rock Howard debutó en KOF XIV.

El primer equipo del Team Pass 1 de KOF XV estará disponible en marzo del 2022. El «Team Garou» en KOF XV estará conformado por Gato, B. Jenet y Gato.

¿Qué personajes conforman el «Team South Town» de KOF XV?

La última participación de estos tres personajes fue en el videojuego The King of Fighters XIV.

El segundo equipo del Team Pass 1 de KOF XV estará disponible en mayo del 2022. El «Team South Town» en KOF XV está conformado por Billy Kane, Ryuji Yamazaki y Geese Howard.

Vía: Eventhubs