A comienzos de año, SNK reveló que entre los personajes DLC que harán parte de la temporada 2 de contenido para The King of Fighters XV (KOF XV) se encuentran el muy querido Shingo Yabuki, el clásico luchador coreano de ‘taekwondo’ Kim Kaphwan, la guerrera de Medio Oriente Najd y Sylvie Paula Paula, una curiosa luchadora que conocemos desde KOF XIV y que tiene una interesante influencia: la ‘idol’ Kyary Pamyu Pamyu.

¿Quién es Sylvie Paula Paula y cuál es su historia?

Sylvie se unió al torneo KOF XIV junto a Kukri y Mian como parte de un equipo especialmente invitado por el organizador Antonov. Parece que no había una motivación secreta detrás de esta invitación y aunque Kukri parece familiarizado con los extraños poderes de Verse —jefe final de ese juego— sus compañeras solo estaban allí porque Antonov quería a los mejores luchadores del mundo en su torneo.

Pero Sylvie no es una luchadora cualquiera, pues fue creada por NESTS, la poderosa organización a la que pertenecían Ángel, Krohnen, K’, Kula y otros personajes. Durante mucho tiempo ella fue considerada un experimento fracasado hasta que despertó poderes de electromagnetismo. A pesar de su alegre actitud y apariencia festiva, ella es un personaje bastante trágico. Escucha voces en su cabeza, lo que sugiere que sufre de esquizofrenia u otra enfermedad mental. Los fanáticos también creen que su comportamiento infantil se debe al trauma que sufrió cuando estaba bajo control de NESTS.

Es por esta razón que Sylvie le teme a Ángel y simpatiza con otros personajes víctimas de los experimentos de la malvada organización, como Kula. Después de la destrucción de ese sindicato criminal, ella se dedicó a las peleas clandestinas en las que fue eventualmente descubierta por Antonov, que la invitó a su torneo.

Paula Paula Pamyu Pamyu

Los jugadores que están al tanto de la cultura pop japonesa relacionan de inmediato el nombre de este personaje con el de una reconocida cantante, modelo e ícono de la moda japonesa. Hablamos de Kyary Pamyu Pamyu, cuyo parecido tanto en nombre como en estilo a Sylvie Paula Paula de The King of Fighters (KOF) es bastante evidente.

El nombre real de esta ‘idol’ que inició su carrera como bloguera es Kiriko Takemura. Su popularidad creció principalmente en torno a Harajuku, conocido como el “distrito de la moda juvenil” en Shibuya, Tokio. Su estilo exagerado y colorido en su forma de vestir es perfecto para ese lugar.

Cuando debutó en la escena musical, hizo un homenaje a toda la cultura de la moda ‘kawaii’ y ‘decora’ en su primer video: PONPONPON.

Aunque ha tenido muchas canciones populares, ese video sigue siendo icónico. El diseño de Sylvie Paula Paula le rinde homenaje directo con los ojos que usa como decoración en su cabello.

Hay quienes sugieren un parecido entre los globos oculares de su traje y los usados en las fiestas de la diablada en varios países de Latinoamérica. Pero la verdad es que no encontramos nada más que vincule a este personaje con nuestra región.

Otro elemento característico de Kyary Pamyu Pamyu que heredó Sylvie Paula Paula es la tendencia a hacer gestos graciosos y exagerados en el escenario, como se puede ver en algunas de sus poses de victoria en los juegos de The King of Fighters (KOF) en que aparece.

Sylvie también está presente en el juego SNK Heroines: Tag Team Frenzy y algunos de sus trajes mantienen referencias a la moda ‘decora’. En este juego también tiene un traje de “coneja sexi” y un vestido muy revelador que definitivamente no encajan con su estilo ni con su personalidad.

Lo más curioso de todo esto es que Sylvie ni siquiera es japonesa. Este personaje es de nacionalidad francesa

¿Cuándo sale Sylvie Paula Paula en The King of Fighters XV (KOF XV) y qué sabemos sobre ella en ese juego?

Durante EVO Japan 2023, SNK presentó un video lleno de noticias sobre sus juegos. En este vimos brevemente cómo lucirá Sylvie Paula Paula haciendo su introducción en The King of Fighters XV (KOF XV).

También podemos dar una mejor mirada a su nuevo traje y actitud. Sylvie conserva los globos oculares y la personalidad infantil y alegre que tanto la identifican con la ‘idol’ que la inspiró. Su traje oscuro y púrpura con alas de murciélago la acercan más a la moda gótica. También tiene algunos elementos específicos del estilo ‘gothic lolita’ que es tan popular en Japón.

Kyary Pamyu Pamyu también ha usado atuendos en este estilo y el murciélago parece ser uno de los elementos característicos en ellos, tanto en el corte “tipo alas” de sus vestidos como en un peinado que literalmente tiene la forma de este animal.

Tristemente, no tenemos información exacta sobre la fecha de lanzamiento del personaje ni cuáles serán sus movimientos en este juego, aunque es de esperarse que sigan teniendo la temática eléctrica de KOF XIV. Lo que sí sabemos es que Sylvie Paula Paula se unirá a The King of Fighters XV (KOF XV) en el tercer trimestre de 2023. Eso significa que podremos jugar con ella en algún momento entre julio y septiembre.

