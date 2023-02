The King of Fighters: Survival City – un nuevo juego de zombis con los personajes de KOF

El universo habitado por Kyo y Iori no se presta solo para juegos de pelea. Los personajes de SNK ya han protagonizado un extinto MOBA y hasta un ‘beat em’ up’ con elementos RPG que sigue siendo muy popular. Los más veteranos incluso recordamos una novela visual para el primer PlayStation. Ahora veremos a los personajes de KOF enfrentar zombis en un nuevo juego llamado The King of Fighters: Survival City.

En los juegos de esta saga hemos enfrentado cultos, dioses, clones e incluso viajeros del tiempo, así que los muertos vivientes no deben ser algo raro para sus protagonistas. Veamos un avance de este nuevo título.

Igual que AllStar, The King of Fighters: Survival City será un juego de acción ‘beat em’ up’ con elementos de RPG, ‘gacha’ y microtransacciones. Este título móvil está siendo desarrollado por el estudio coreano Joycity Corp., responsables de Pirates of the Caribbean: Tides of War.

De acuerdo a la trama del juego, la organización NESTS —los villanos de KOF 99′ a 2001— ha conquistado el mundo y tienen a sus zombis y cyborgs en todas partes. Para sobrevivir, los héroes de los juegos deben ayudar a asegurar zonas, reconstruir y luchar contra los enemigos.

KOF: Survival City todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero está realizando una campaña de prerregistro y podemos prepararnos para luchar con zombis participando y asegurando que tendremos a Mai Shiranui como personaje cuando el juego de The King of Fighters esté listo.

Si están interesados, pueden registrarse anticipadamente en el sitio web oficial del juego. Este título estará disponible para dispositivos iOS y Android mediante Google Play y la App Store.

Fuente: sitio web oficial del juego