The King of Fighters XIII Global Match, los problemas que evitan que brille uno de los mejores juegos de SNK

En el 2010, SNK lanzó en las salas de arcade de Japón The King of Fighters XIII. Un año más tarde, KOF XIII llegó a las consolas de la época —PlayStation 3 y Xbox 360— con una serie de cambios y la adición de personajes DLC; todos estos cambios fueron aplicados a la versión arcade de The King of Fighters XIII en el siguiente año. Desde su lanzamiento, los fanáticos de SNK y de otros juegos de pelea alabaron el estilo gráfico de KOF XIII.

Este resalta ante los demás juegos del género por tener todos sus sprites y escenarios dibujados a mano, lo cual ha hecho que hasta día de hoy sea considerado uno de los mejores —o el mejor en mi opinión personal— juego de lucha en dos dimensiones. Ahora, SNK ha revivido a este clásico de su catálogo para actualizar el netcode incluyendo rollback. En el 2023, The King of Fighters XIII Global Match llego a PlayStation 4 y Nintendo Switch y el pasado 20 de febrero SNK lanzó el juego para PC. Sin embargo, lo que parecía ser una excelente noticia para la comunidad pronto se nubló.

Nosotros recibimos una copia de The King of Fighters XIII Global Match para reseñar gracias a SNK. No obstante, nos abstenemos de dar una nota al juego. Ya que, su estado actual no le hace honor al legado que tiene KOF XIII dentro de la comunidad. Así que en esta nota apuntaremos cada uno de los fallos que tiene The King of Fighters XIII Global Match a la espera de que SNK en algún momento actualice o corrija y para alertar a aquellos que sabiendo el gran juego que es hagan una compra de algo que seguramente no les va a gustar.

¿Cuáles son los problemas que tiene la versión de The King of Fighters XIII Global Match?

Primer problema cobrar por una simple actualización. Hoy en día es normal que los relanzamientos de un juego estén acompañados de todo tipo de mejoras. O por lo menos, contenido inédito para aquellos que jugaron la versión original. Sin embargo, The King of Fighters XIII Global Match cuyo desarrollo estuvo a cargo de Safari Games —conocidos por el port de Samurai Shodown a Nintendo Switch— no incluyeron nada nuevo más allá del rollback en KOF XIII Global Match. Esto, si bien no es un problema, sí fue una oportunidad desperdiciada para dejar documentado el gran trabajo hecho por SNK hecho en KOF XIII.

Esto es algo que Digital Eclipse hizo de una gran manera en Samurai Shodown: NeoGeo Collection del 2020. Claro está, cobrar por una actualización no es algo que a todos les guste. Además, en el pasado, SNK había actualizado el juego The King of Fighters 2002 Unlimited Match en Steam con rollback sin generar un costo adicional al usuario.

Una versión que lejos de arreglar los fallos de la anterior los deja intactos y agrega más

Hace 20 años Microsoft lanzó la Xbox 3360, pero para The King of Fighters XIII Global Match el control de esa consola es el predeterminado.

Desde el lanzamiento de The King of Fighters XIII para PC en el 2013, el juego contaba con algunos problemas en la sincronización de partidas en línea. Además, algunos usuarios tenían que hacer reparaciones para poder iniciar el juego. Ya que, este sufría de crasheos o simplemente no arrancaba. Estos problemas continúan estando presentes en la versión para Steam de The King of Fighters XIII Global Match. No obstante, estos no son los mayores problemas de The King of Fighters XIII Global Match.

Bajones de FPS, incluso cuándo se juega de manera local, son algunos de los problemas que gran parte de los jugadores reportan en Steam.

KOF XIII también es recordado con cariño por la comunidad por lo exigente que son sus combos. Así que para muchos de estos ha sido una sorpresa encontrarse con que The King of Fighters XIII Global Match no corre de manera adecuada en PC. Esto puede verse un poco exagerado, teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego de hace dos generaciones, pero la realidad es otra… En los foros del juego en Steam múltiples usuarios se quejan de la cantidad de recursos que demanda el juego y es que The King of Fighters XIII Global Match por alguna extraña razón tiene unos requisitos extremadamente altos en comparación al lanzamiento original.

Un juego de hace 15 años que necesita un equipo robusto para intentar correr bien

Requisitos de la primera versión de The King of Fighters XIII en Steam

Requisitos de The King of Fighters XIII Global Match en Steam

El juego de Safari Games se podría decir sin exagerar que tiene una pésima, si no es la peor, optimización de un juego de pelea en la plataforma de Valve. Mágicamente, y luego de 12 años, el mismo juego paso a pedir solo para correrlo al mínimo tres GB más de memoria RAM y un procesador Intel i5. Pero antes, solo se necesitaba un Intel Pentium de 2.0 Ghz para poder ejecutar el título sin inconvenientes.

En cuanto a la tarjeta gráfica, las diferencias de potencia y generación son aún más ridículas. Cabe resaltar, que la versión de arcade de KOF XIII corría en una Tayto Type X2, la cual contaba —en su mejor versión— con una CPU Intel Core 2 Duo E6400, hasta 4 GB de memoria RAM DDR2 y una tarjeta gráfica o GPU Radeon HD 3800 o una Geforce de la serie 9800. Como se dan cuenta, es un juego que en la actualidad podría correr hasta en los equipos diseñados para tareas de oficina.

Así es la Tayto Type X2 que venía con KOF XIII.

Debido a esta demanda tan absurdas de recursos por parte de The King of Fighters XIII Global Match, para algunos jugadores es incluso difícil jugar local sin sufrir retrasos u otro tipo de problemas.

¿Hay solución para los problemas de The King of Fighters XIII Global Match?

Hoy en día un lanzamiento desastroso puede ser enmendado con trabajo y actualizaciones, así como nos lo han enseñado el equipo de Hello Games, responsables de No Man’s Sky. En el caso de The King of Fighters XIII Global Match existe la posibilidad de no tener una solución a corto plazo. Esto debido a que la desarrolladora japonesa se encuentra a puertas del lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves y también están actualmente trabajando en el desarrollo de dos juegos.

El primero de estos es un RPG de acción ambientado en el universo de Samurai Shodown y el regreso de Art of Fighting, la franquicia de juegos de pelea protagonizada por Ryo Sakazaki. No obstante, hay que tener en cuenta que el desarrollo de The King of Fighters XIII Global Match es un trabajo de Safari Games. Pero hasta el momento en el que hemos escrito este artículo no ha habido una comunicación oficial sobre un parche que aborde los problemas del juego.

Antes de terminar, no queremos dejar escapar la oportunidad de recalcar que —a pesar del desafortunado lanzamiento de Global Match— The King of Fighters XIII es y seguirá siendo uno de los mejores juegos de la otrora desarrolladora de Osaka y juego de pelea que finalizó con la era de los sprites en dos dimensiones. Esperamos que en un futuro arreglen el juego para que haga honor al legado de The King of Fighters XIII.

Opinión de The King of Fighters XIII Global Match hecha con una copia digital del juego para Steam provista por SNK.