The King of Fighters XIII Global Match: SNK se disculpa y confirman que trabajan en una solución

El pasado mes de febrero SNK lanzó The King of Fighters XIII Global Match para Steam y la comunidad de PC vio con descontento que el esperado lanzamiento de uno de los mejores juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku no salió a la altura de las expectativas. A raíz de esto, el juego ostenta una calificación “Muy Negativa” en Steam, con la gran mayoría de las críticas centradas en los problemas de netcode. SNK, reconociendo la gravedad de la situación, admitió que la resolución de estos problemas ha tomado más tiempo del previsto, pero ahora tienen un plan de acción en marcha.

¿Cómo arreglará SNK los problemas de la versión de Steam de The King of Fighters XIII Global Match?

SNK anunció, desde sus redes sociales, que lanzarán una actualización para la versión de PC de KOF XIII dentro de los próximos 30 días. Esta actualización se centrará en dos puntos clave para mejorar la experiencia de juego en línea:

Elementos de fondo estáticos: los elementos de fondo de los escenarios en las partidas en línea se volverán estáticos. Esta medida tiene como objetivo reducir la carga sobre el netcode rollback, lo que debería resultar en conexiones más estables. Restricción de escenarios: algunos escenarios que requieren una gran cantidad de recursos del sistema serán eliminados de la selección para partidas en línea. Con esta decisión se busca optimizar el rendimiento del juego en línea.

Si bien es bueno que la desarrolladora este consiente de los fallos del juego, las soluciones no dejan satisfechos a los jugadores. Esto debido a que para un juego que salió para una placa arcade que corría con un hardware muy inferior a los de PC de gama media de esta época, es un sin sentido que algunos escenarios tengan el consumo de recursos que tienen en la versión de Safari Games. Este tema, nosotros, lo abordamos en profundidad en una nota dedicada al tema, la cual pueden consultar en el siguiente enlace.

Nosotros esperamos que con estos ajustes la experiencia en línea de The King of Fighters XIII Global Match en Steam mejore. Sin embargo, la comunidad parece estar escéptica ante el trabajo que pueda hacer Safari Games.

Fuente: SNK