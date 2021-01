The King of Fighters XIV Ultimate Edition aparece en PlayStation Store

SNK no solo tenia en mente lanzar el nuevo tráiler de The King of Fighters XV y el de la tercera temporada de Samurai Shodown, ya que gracias a la tienda en línea de PlayStation en Nueva Zelanda nos hemos enterado que había otro anuncio más en el tintero. El anuncio que no conocíamos corresponde al lanzamiento de una versión definitiva de la anterior entrega de la franquicia KOF, la cual lleva como título The King of Fighters XIV Ultimate Edition.

¿Qué contenido trae The King of Fighters XIV Ultimate Edition?

La plantilla completa de personajes hacen parte del contenido de The King of Fighters XIV Ultimate Edition.

Como su título lo dice esta es una versión definitiva de KOF XIV. Sin embargo, cabe aclarar los contenidos que trae el juego. Esto debido a que hay algunos alicientes extra para aquellos que no posean en este momento el juego completo o que por el contrario solo cuenten con el juego base. Es así que estos son los contenidos que trae KOF XIV Ultimate Edition.

Juego base The King of Fighters XIV

Ocho personajes adicionales (Rock Howard, Vanessa, Ryuiji Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Oswald y Najd)

10 temas originales de KOF XIV para PlayStation 4

Por el momento, no sabemos que otro anuncio tenia SNK para el 7 de enero. No obstante, puede que otro de los anuncios de SNK sea la llegada del juego The King of Fighters 2002 Unlimited Match para PlayStation 4. Esto debido a que recientemente, el juego fue clasificado por el El Comité de Administración y Clasificación de Juegos de Corea junto al título de Nintendo Switch Fatal Fury: First Contact. Así que solo hay que esperar para ver que otra noticia tenia la desarrolladora de Osaka para nosotros.

Fuente: tienda en lineá de PlayStation en Nueva Zelanda