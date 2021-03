Después de la revelación de Chizuru Kagura como la tercera integrante del equipo de «Los Tesoros Sagrados», SNK nos revela la jugabilidad de Andy Bogard en The King of Fighters XV. Era de esperarse, que la desarrolladora japonesa optara por presentar a un miembro del «Fatal Fury Team» en este nuevo tráiler de presentación de KOF XV. Esto debido a que antes de la presentación de Chizuru, el personaje que reveló la compañía de Osaka fue Joe Higashi.

¿Cómo peleará Andy Bogard en KOF XV?

La disciplina que practica Andy Bogard en The King of Fighters XV es el Koppouken. Este es un antiguo arte marcial japonés, que mezcla Karate y Ninjutsu. Al lograr dominar el Koppouken, Andy decidió aprender el Shiranui-ryuu. Este es un estilo de Ninjutsu que Hanzo Shiranui le enseñó a su nieta Mai Shiranui y a Andy Bogard, el cual es el legítimo sucesor de Hanzo y uno de los personajes de KOF XV junto Mai.

En cuanto a sus golpes, el video nos muestra que el personaje mantiene intacto su arsenal de movimientos. Sin embargo, uno de sus proyectiles parece tener «invencibilidad». Esto debido a que no se cancela al entrar en contacto con el proyectil enemigo.

¿La próxima semana conoceremos al tercer integrante del «Fatal Fury Team» en KOF XV?

¿Tendremos nuevamente una secuencia de introducción entre Andy Bogard y Mai Shiranui en KOF XV?

Las dudas vuelven a estar en la mesa, ya que desconocemos cuál será el próximo equipo que veremos. No obstante, lo más normal sería que Terry Bogard fuera el próximo personaje en ser presentado para formar el mítico equipo de Italia —de KOF 94— o el «Fatal Fury Team» que todos conocemos.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Si desean conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos ver nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK