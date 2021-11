El pasado fin de semana, los fanáticos de SNK pudieron disfrutar la beta abierta de The King of Fighters XV. Ahora, la compañía de Osaka ha revelado a el trailer de KOF XV número 35 protagonizado por Angel. Con la llegada de Angel, ya solo quedan cuatro personajes de The King of Fighters XV por ser revelados por SNK.

【KOF XV】

Who's the newest character coming to KOF XV?

Tune into tomorrow's character trailer to find out!

【KOF XV】



La silueta que compartió esta semana SNK ha sido fácil de descifrar.

¿Quién es Angel?

Angel (アンヘル) debutó en el juego The King of Fighters 2001. Ella es una agente de NEST, quien tiene como misión vigilar a K’9999. Además, junto a K’9999, Foxy y Kula tienen como objetivo eliminar a K’. Luego de los eventos de KOF 2001 ella volvió a aparecer en la historia de The King of Fighters XIV como miembro del «Team México» junto a Ramón y KOD.

¿Cómo pelea Angel en KOF XV?

El estilo de pelea de Angel en la franquicia KOF es conocido como «Perfunctory». Este es una mezcla entre Muay Tai y lucha libre profesional. Durante la primera parte del tráiler de presentación de Angel en KOF XV se puede apreciar como ella aplica sus clásicos movimientos en el cuerpo de Antonov.

Luego el tráiler 35 de KOF XV protagonizado por Angel reveló que dos de sus movimientos super especiales de The King of Fighters XIV siguen intactos en esta nueva versión. No obstante, el adelanto no muestra cómo será el movimiento Climax de Angel en KOF XV.

Ahora la pregunta es ¿Quién podrán ser los compañeros de equipo de Angel en The King of Fighters XV?

¿Cuántos personajes tendrá KOF XV?

Desde mitad del 2021 SNK reveló cuantos personajes tendrá KOF XV.

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK comenzó a revelar los 39 personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

