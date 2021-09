Ash Crimson, al igual que K’ y Heidern, fue revelado en la filtración del sábado 21 de agosto. No obstante, la llegada Ash Crimson a The King of Fighters XV (KOF XV) estaba anunciada desde el final de la anterior entrega. Es así que, al igual que el «Team Orochi», Ash Crimson ha vuelto a la vida. Sus intenciones y motivaciones por el momento son desconocidas.

¿Quién es Ash Crimson?

Ash Crimson (アッシュ・クリムゾン) debutó en el juego The King of Fighters 2003 como el protagonista de su propia saga. Si bien es el protagonista de varios juegos de la franquicia KOF, Ash Crimson siempre ha ejercido el rol de antihéroe y su redención no se vería sino hasta el final de KOF XIII.

¿Cómo pelea Ash Crimson en The King of Fighters XV (KOF XV)?

Ash Crimson ya había estado en el juego KOF: Maximun Impact Regulation «A». Sin embargo, esta es la primera vez que Ash será un personaje jugable en un juego con modelados en 3D que hace parte del canon principal de KOF. Gracias al tráiler que reveló a Ash Crimson, hemos podido apreciar cómo pelea en The King of Fighters XV (KOF XV).

Algunos de los movimientos característicos de Ash Crimson siguen intactos en The King of Fighters XV. Sin embargo, el movimiento ‘climax’ de Ash en KOF XV será nuevo. Cabe resaltar que el tráiler de presentación de Ash en The King of Fighters XV no revela los combos largos que caracterizan al anterior protagonista de KOF. Aun así, esto no significa que estos combos no estarán presentes cuando KOF XV salga al mercado.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC vía Steam y Epic Games Store el 17 de febrero del 2022. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV.

