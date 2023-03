The King of Fighters XV: así pelea Kim Kaphwan, el segundo personaje de la temporada 2

Todos los fanáticos de The King of Fighters XV (KOF XV) no se esperaban que hoy miércoles, a tan solo una semana del inicio de EVO Japan 2023, SNK revelará el tráiler de presentación de Kim Kaphwan. Este tráiler no revela cuándo sale o estará disponible Kim Kaphwan en The King of Fighters XV (KOF XV), pero es muy probable que luego de EVO Japan 2023 SNK libere este personaje para los poseedores del pase de temporada o para su compra individual.

¿Quién es Kim Kaphwan?

Kim Kaphwan es un personaje de la franquicia de juegos de lucha The King of Fighters, creada por SNK. Kim hizo su primera aparición en el videojuego Fatal Fury 2 de 1992. Él es un campeón de taekwondo de Corea del Sur que viaja por el mundo para perfeccionar su arte marcial y proteger a los inocentes. En la historia de The King of Fighters, Kim se une al «Team Korea» Chang Koehan y Choi Bounge, dos prisioneros que él debe custodiar.

A lo largo de la historia de los juegos de KOF, Kim se ha convierte en uno de los personajes más populares y reconocidos por los fanáticos de la franquicia. Esto gracias a su estilo de lucha basado en el taekwondo y su carisma como personaje. Además de participar en torneos de lucha, Kim también tiene una vida familiar, con su esposa Myeng Swuk y sus hijos Kim Dong Hwan y Kim Jae Hoon, quienes también se convierten en personajes jugables en juegos de la desarrolladora SNK.

Por la compra de este personaje los jugadores recibirán los dos trajes que ven en la imagen.

En los juegos más recientes de The King of Fighters, Kim continúa siendo un personaje importante en la historia, luchando por su país y por la justicia. También ha aparecido en otros juegos de SNK, como el crossover Capcom vs. SNK 2 y en el juego móvil de The King of Fighters: All Star.

¿Cómo pelea Kim Kaphwan en The King of Fighters XV (KOF XV)?

Ahora solo nos resta conocer cuándo sale o estará disponible Kim Kaphwan en The King of Fighters XV (KOF XV).

Los movimientos de pelea de Kim Kaphwan en The King of Fighters XV (KOF XV) parecen no tener cambios muy significativos. Sin embargo, él describe su entrenamiento con Gang-il como «el infierno». Así que aquellos que tengan a Kim como uno de sus personajes principales se sentirán como en casa.

Algo que se le agradece a SNK es que el movimiento «climax» de Kim Kaphwan en KOF XV es el mismo movimiento especial de él en el juego Real Bout Fatal Fury Special de Neo Geo AES y en KOF 2002: UM.

Esta es la evolución del movimiento:

Este tráiler, que revela cómo pelea Kim Kaphwan en KOF XV, ha llegado acompañado del anuncio de la llegada de nuevas bandas sonoras a The King of Fighters XV.

【KOF XV】

To coincide with KIM KAPHWAN’s arrival in Season 2, a total of eight staff roll songs from KOF-related titles will be added free of charge to KOF XV’s DJ STATION. We hope you enjoy!#KOF15 #KOFXV pic.twitter.com/gX6hOmZ85g — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) March 23, 2023

Así que cuándo Kim Kaphwan esté disponible en The King of Fighters XV (KOF XV), los jugadores podrán encontrar en la DJ Station las siguientes bandas sonoras:

King of Fighters R-1 y R-2

KOF: Maximum Impact 1, 2 y Regulation «A«

The King of Fighters: Neowave

KOF 98: Ultimate Match

The King of Fighters 2002: Unlimited Match

Calendario de torneos de juegos de SNK en EVO Japan 2023

Un torneo de Garou: Mark of the Wolves podría ser la oportunidad de conocer el primer tráiler de la segunda parte de uno de los mejores juegos de pelea de la desarrolladora de Osaka.

Los juegos de SNK corren por las venas de la comunidad de juegos de pelea de Latinoamérica, así que es normal que muchos se pregunten cuál es el calendario de torneos de juegos de SNK en EVO Japan 2023. Afortunadamente, SNK dio a conocer todo su programa de actividades que tendrán en EVO Japan 2023, entre las cuales destacan torneos de juegos de generaciones pasadas que cuentan con un gran número de comunidades activas al rededor del mundo.

Viernes 31 de marzo: torneo de KOF 98 UM FE desde las 8:00 PM hora de Colombia, 7:00 PM de México.

desde las 8:00 PM hora de Colombia, 7:00 PM de México. Torneos del sábado 1 de abril: Samurai Shodown (2019) desde las 2:00 AM hora de Colombia y México. Garou: Mark of the Wolves 8:00 PM hora de Colombia y México.

Torneos del sábado 2 de abril: Fatal Fury Special desde las 2:00 AM hora de Colombia y México



Todos los horarios de EVO Japan 2023, los pueden consultar en el siguiente enlace.

