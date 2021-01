Desde el 7 de enero, los fanáticos de SNK conocieron como se ve The King of Fighters XV (KOF XV). Este primer adelanto de The King of Fighters XV, también fue el inicio de una serie de anuncios semanales. Es así como el 13 de enero vimos el adelanto de Shun’ei, el 20 de enero el de Meitenkun y ahora SNK reveló que el tercer miembro del «Hero Team» en KOF XV es Benimaru Nikaido. Este anuncio ha sido bastante inesperado, ya que los fanáticos no esperaban que nuevamente Benimaru hiciera parte del «Hero Team».

¿Cómo peleará Benimaru Nikaido en KOF XV?

Antes de KOF XV, Benimaru Nikaido había sido parte del «Hero Team» junto a Kyo y K’.

Ya sabemos que la participación de Benimaru Nikaido en el arco argumental de The King of Fighters XV será importante, pero puede que algunos no sepan cómo peleará Benimaru en KOF XV. Lo primero que deben saber si no conocen a este personaje es que su cabello tiene esa forma gracias a sus poderes de Electrokinesis. El arte marcial que usa Benimaru Nikaido en The King of Fighters XV es conocida por el nombre de ‘Shoot boxing’. Este deporte de combate, creado en 1995 por Tomofumi Murata, nació en Japón y es influenciado por el ‘Shoot Wrestling’ y el ‘Kickboxing’.

Benimaru Nikaido está basado en Jean Pierre Polnareff de la franquicia Jojo’s Bizarre Adventure.

En cuanto a los movimientos del personaje, el tráiler de Benimaru Nikaido nos revela algunas técnicas que el personaje ya tenía en la entrega anterior y otras que regresan a esta nueva versión.

El movimiento que vemos en la imagen extraída del vídeo es conocido como Super Inazuma Kick (🡺🡻🡾 B / D). Esta técnica, la cual no estaba presente en KOF XIV, regresará en KOF XV. Este adelanto, también nos deja ver un poco de las mecánicas universales y como estas se entrelazan en un combo.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK