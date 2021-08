Durante el Opening Night Live, que se celebró bajo el marco de Gamescom 2021, SNK reveló la fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV) y la cantidad de personajes que tendrá el juego cuando llegue al mercado. Sin embargo, los fanáticos de SNK que buscaban más información sobre los personajes que se vieron en la filtración del pasado sábado 21 de agosto no han quedado satisfechos. Esto por que en el tráiler que revela la fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV), no se revelaron los nombres de las misteriosas mujeres y el enemigo final que aparecen en la portada del juego.

El modo «DJ Station» contará con cerca de 300 canciones pertenecientes a diferentes juegos que han estado presentes en la franquicia KOF.

¿Cuándo es la fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV)?

Ash Crimson regresará como personaje jugable en KOF XV, pero la pregunta es con quién hará equipo en esta ocasión.

Los fanáticos de SNK que esperan con ansias conocer cuándo es la fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV ya pueden descansar, ya que KOF XV estará disponible en todo el mundo el jueves 17 de febrero del 2022. Sin embargo, los jugadores que posean la edición ‘Deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV) podrán jugar tres días antes del lanzamiento global.

¿Cuántos personajes tendrá The King of Fighters XV (KOF XV)?

Cuándo sea el estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV) el juego contará con 39 personajes seleccionables y luego llegarán seis adicionales en forma de DLC.

Según el tráiler compartido por SNK durante Opening Night Live en Gamescom 2021, The King of Fighters XV contará con 39 personajes cuando llegue al mercado el 17 de febrero del 2022.



El adelanto de KOF XV también mostró a dos nuevos personajes, los cuales por el momento se desconoce a qué equipo pertenecerán o su papel en la historia del juego.

¿The King of Fighters XV (KOF XV) tendrá ‘rollback’?

Muchos piensan que la implementación del ‘rollback’ fue uno de los motivos del retraso del lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV).

Durante el tráiler oficial de KOF XV se ha confirmado que el juego llegará al mercado el 17 de febrero de 2022 y contará desde su lanzamiento con el ‘netcode’ ‘rollback’ que tienen juegos como Guilty Gear -STRIVE- y The King of Fighters 2002 UM.

Durante el video se listaron todo los modos que tendrá KOF XV.

¿Cuándo estrenará SNK el ‘anime’ de The King of Fighters XV (KOF XV)?

El corto en ‘anime’ de The King of Fighters XV (KOF XV), que será dirigido por el conocido director Masami Obari, estará disponible desde el 17 de febrero del 2022 y vendrá incluido con el juego. Cabe resaltar que Masami Obari, antes de dirigir el corto en ‘anime’ de The King of Fighters XV (KOF XV), dirigió los OVA y una película de Fatal Fury.

¿Qué contendrá la edición ‘deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV)?

La edición ‘Deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV) contendrá el juego base y seis personajes DLC, los cuales anunciarán en el futuro. Adicionalmente, los poseedores de la edición ‘Deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV) podrán acceder al juego desde el lunes 14 de febrero del 2022.

¿Cuáles son los beneficios que tendrán los jugadores por comprar o preordenar The King of Fighters XV (KOF XV)

Los jugadores que compren con anterioridad The King of Fighters XV (KOF XV) recibirán un traje para Terry Bogard con la apariencia del personaje en el juego Garou Mark of the Wolves.

¿Qué contienen las diferentes ediciones de The King of Fighters XV (KOF XV)?

Adicionalmente, un traje con la apariencia de Leona Heidern de KOF 96 será exclusivo para los poseedores de la edición digital del juego.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC vía Steam y Epic Games Store el 17 de febrero del 2022. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Es así que nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Fuente: cuenta de SNK en Twitter