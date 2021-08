The King of Fighters XV: filtran la posible fecha de estreno del juego

Desde que conocimos el tráiler de presentación de Antonov, SNK no ha anunciado nada nuevo sobre The King of Fighters XV. La desarrolladora de Osaka anunció que conoceremos nueva información sobre KOF XV durante Gamescom 2021.

【KOF XV】

New KOF XV info coming in hot during the gamescom opening online event on Aug 25th (CEST)!



gamescomhttps://t.co/GetOv70RAw#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/CK7v4OHFkh — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 18, 2021 Esta semana, en vez de la típica silueta, SNK reveló que el miércoles 25 de agosto durante Gamescom 2021 tendríamos nueva información de KOF XV.

Sin embargo, durante la mañana del 21 de agosto, han sido filtradas dos imágenes de The King of Fighters XV (KOF XV) que posiblemente revelarían la información que SNK compartirá el 25 de agosto durante Gamescom 2021.

¿Cuáles son los anuncios de The King of Fighters XV (KOF XV) que SNK presentará en Gamescom 2021?

El usuario de Twitter @Onion00048 compartió dos imágenes, de las cuales una de ellas revela la posible fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV).

La filtración, que puede contener los anuncios de SNK en Gamescom 2021, revela la llegada de cuatro nuevos personajes a The King of Fighters XV (KOF XV) junto a una posible fecha de lanzamiento o estreno de The King of Fighters XV (KOF XV). Así que gracias a esta informacion, la cual parece haber sido colgada en una tienda en línea de Japón, podremos conocer antes de Gamescom 2021 cuál es la fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Cuál es la posible fecha de estreno de KOF XV?

Según la imagen filtrada, antes de Gamescom 2021, SNK planea que la fecha de estreno o lanzamiento de The King of Fighters XV (KOF XV) sea el jueves 17 de febrero del 2022.

Adicionalmente, la imagen de la tienda en línea japonesa nos revela como se verá Ash Crimson y el HUD de The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Cuáles son los cuatro personajes que podría revelar SNK en Gamescom 2021?

La filtración ha revelado a K’, el cual ya habíamos visto en el primer adelanto de KOF XV. Sin embargo, la imagen filtrada nos deja ver a dos cara conocidas junto a dos personajes que debutarán en The King of Fighters XV. Los personajes de KOF XV, que posiblemente sean mostrados en Gamescom 2021, son Heidern y Ash Crimson. Adicionalmente, junto a Heidern y Shun’ei vemos a las nuevas integrantes del universo de la franquicia KOF. ¿Quienes son estas mujeres, sólo lo podremos conocer el 25 de agosto cuando SNK revele la información de The King of Fighters XV (KOF XV) que tiene para sus fanáticos.

¿Ustedes creen que esta filtración sea cierta?

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Es así que nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC vía Steam y Epic Games Store posiblemente el 17 de febrero del 2022. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: Onion00048 en Twitter