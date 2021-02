La semana pasada, SNK reveló que Benimaru Nikaido sería el tercer integrante del «Hero Team» en The King of Fighters XV. La desarrolladora japonesa, como es costumbre cada miércoles en la noche, ha revelado un nuevo adelanto. Esta vez este está protagonizado por Iori Yagami, el eterno rival de Kyo Kusanagi. La inclusión de Iori Yagami en The King of Fighters XV no es una sorpresa, ya que este es uno de los personajes más populares de la franquicia desde su debut en KOF 95.

¿Cómo peleará Iori Yagami en KOF XV?

Por supuesto, no sería Iori Yagami sin esa risa exagerada por la que es conocido. Podemos vislumbrar bien esto durante su tráiler de presentación en KOF XV.

Si se preguntan cómo peleará iori Yagami en KOF XV, les alegrará que el instintivo y violento estilo de pelea que siempre ha caracterizado a Iori Yagami sigue presenten en esta nueva entrega. Adicionalmente, los conocedores del personaje encontrarán familiar muchos de los movimientos mostrados en el tráiler de presentación de Iori Yagami en KOF XV. Sin embargo, cabe mencionar algunos de los movimientos que más nos llamaron la atención.

Este movimiento EX de Iori Yagami en The King of Fighters XV nos da a entender que no requerimos estar en «Max Mode» para poder acceder a estos movimientos mejorados.

Los primeros movimientos que vemos en el tráiler de presentación de Iori Yagami en KOF XV son conocidos por todos. No obstante, es bastante grato ver que los ‘taunt’ o burlas están de regreso en The King of Fighters XV.

¿Qué curiosidad hay en el tráiler de presentación de Iori Yagami en The King of Fighters XV?

El atuendo de Iori Yagami en KOF XV es similar al de una versión de este personaje en The King of Fighters 2000. Este llevaba como nombre Another Iori y solo podía ser seleccionado como un ‘striker’ especial al ejecutar una clave.

