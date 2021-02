Como todo los miércoles, la desarrolladora japonesa SNK nos ha presentado un nuevo personaje jugable de The King of Fighters XV. En esta ocasión, y para sorpresa de todos los fanáticos, el personaje de KOF XV presentado fue Joe Higashi. El eterno compañero de los hermanos Bogard es el siguiente en exhibir sus movimientos para los fanáticos de KOF en el mundo.

¿Cómo peleará Joe Higashi en KOF XV?

Joe Higashi es conocido por los fanáticos de los juegos de lucha de SNK por ser un usuario del arte marcial conocido como Muay Thai. La versión de Joe Higashi en KOF XV es similar a la vista en la entrega anterior. Sin embargo, gracias a la pequeña demostración podemos ver algunas particularidades del sistema de pelea del título.

Lo que más resalta del tráiler de Joe Higashi en KOF XV es que nos permite ver que podemos conectar dos movimientos «EX» en un solo combo sin la necesidad de estar en «MAX MODE».

Joe Higashi usa el mismo color de pantaloneta en The King of Fighters XV, que el visto en Fatal Fury: Real Bout Special.

¿Cuál será el equipo de Joe Higashi en The King of Fighters XV?

Los anteriores adelantos de KOF 15, los cuales presentaron a Shun’ei, Meitenkun y Benimaru Nikaido, se centraron en los integrantes del «Hero Team». Así que los fanáticos de Iori Yagami esperaban, que el personaje que el personaje de esta semana estuviera relacionado a Iori. Por el momento, no podemos asegurar si Joe Higashi hará equipo con Iori Yagami en KOF 15. No obstante, de llegar a ser Joe Higashi compañero de Iori Yagami en KOF 15, no sería descabellado pensar que este posible «Yagami Team» este conformado por otro personaje de Fatal Fury como Billy Kane.

The King of Fighters XV llegará en algún momento del 2021 para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sin embargo, ya que la versión anterior llegó a Steam, no sería descabellado pensar que SNK puede lanzar KOF XV en PC. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK