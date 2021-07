Como es costumbre, los martes SNK ha revelado la silueta correspondiente al personaje de KOF XV que revelarán el miércoles. Sin embargo, esta vez han habilitado por error —en su canal en YouTube— el tráiler de presentación de King of Dinosaurs en KOF XV.

¿Cómo pelea King of Dinosaurs en KOF XV?

King of Dinosaurs lucha con movimientos de lucha libre profesional. Es así que, al igual que su antigua identidad (Tizoc), lucha con movimientos potentes y agarres que quitan grandes cantidades de daño. Sin embargo, King of Dinosaurs a diferencia de Tizoc lucha con movimientos más «poco éticos» para un luchador técnico. En el tráiler de The King of Fighters XV se pueden apreciar los movimientos salvajes que caracterizaron a este personaje en la pasada entrega del juego de lucha de SNK. Además, el tráiler revela el movimiento ‘climax’ que King of Dinosaurs tendrá en KOF XV.

El devastador final del movimiento ‘climax’ de King of Dinosaurs ha sorprendido a los fanáticos del personaje, los cuales esperaban ver como pelea él en KOF XV.

Con la llegada de King of Dinosaurs a The King of Fighters XV es inminente que nos preguntemos si él junto a Ramón y posiblemente Angel conforme el «Team México».

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el primer semestre del 2020, SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. En GamerFocus, hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 durante el primer trimestre del 2022. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta de SNK en Twitter