Vuelven los miércoles de KOF XV y esta vez SNK ha sorprendido a los fanáticos de The King of Fighters. Esto debido al anuncio de Antonov como el nuevo personaje jugables de KOF XV. Adicionalmente, Antonov llega a The King of Fighters XV con un nuevo equipo llamado «Team G.A.W».

>SNK YouTube Channelhttps://t.co/xf90HYp7wr#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/f0ZdRAeUs3 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 4, 2021 Aunque lo más obvio era que Antonov fuera el próximo personaje en ser anunciado para KOF XV, algunos fanáticos pensaban que esta silueta pertenecía a Nelson.

¿Quién es Antonov?

Antonov (Антонов) debutó en el juego The King of Fighters XV como uno de los enemigos finales del modo historia. Este personaje es un misterioso multimillonario, el cual ha comprado los derechos de la marca king of Fighters y con ella alberga el torneo de la pasada entrega del juego de peleas de SNK.

¿Cómo pelea Antonov en The King of Fighters XV?

Los movimientos normales y especiales, con los cuales pelea Antonov en el tráiler de KOF XV no presentan cambios significativos comparados con los de The King of Fighters XIV. Sin embargo, al final del último adelanto del juego de pelea insignia de SNK se alcanza a apreciar cómo será el nuevo movimiento clímax de Antonov.

Algunos de los jugadores de la comunidad Latinoamericana de juegos de pelea han expresado su asombro al conocer que Antonov es el líder del nuevo equipo de la franquicia KOF llamado «Team G.A.W».

¿Quiénes conforman el «Team G.A.W» en KOF XV?

Gracias al último tráiler de The King of Fighters XV hemos conocido que Antonov, Ramón y King of Dinosaurs conforman el «Team G.A.W» en KOF XV.

¿Qué significa G.A.W?

G.A.W son las siglas de Galaxy Anton Wrestling, una marca de lucha libre como WWE, TWA o AAA en Estados Unidos, Japón o México respectivamente.

F Team México pic.twitter.com/gSQTvMp0Tj — Team Mexico 🇲🇽 in Kof XV (@TeamMexicoKofXV) August 4, 2021 Lo cierto es que SNK ha desperdiciado una gran oportunidad de tener de regreso el «Team México» que muchos querían.

Ahora que Antonov hará equipo con Ramón y King of Dinosaurs la pregunta es ¿Angel estará presente en KOF XV?

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el primer semestre del 2020, SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. En GamerFocus, hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

