Hace 8 días, SNK reveló que Ryo Sakazaki Robert Garcia y King serán los integrantes del «Team Art of Fighting». Este último movimiento de SNK dejó a los fanáticos desconcertados, ya que ahora no hay una regla que dicte que la desarrolladora japonesa solo va presentar de a un personaje. Sin embargo, la silueta perteneciente al personaje de The King of Fighters XV parece que solo esconde a un luchador o luchadora.

【KOF XV】

Who's the newest character coming to KOF XV?

Tune into tomorrow's character trailer to find out!

Visit SNK's Official YouTube Channel for more info!



>SNK YouTube Channelhttps://t.co/xf90HYp7wr#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/iSFoRM5CB8 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) May 12, 2021

A pesar que algunos jugadores pensaban que Kasumi Todoh sería la protagonistas del tráiler de hoy, la verdad es que la gran mayoría de fanáticos de KOF pesaban que hoy Leona Heidern del «Team Ikari» sería el nuevo personaje en ser presentado como parte de la plantilla inicial de The King of Fighters XV. Afortunadamente, en esta ocasión la mayoria de fanaticos atinó.

¿Cómo pelea Leona Heidern en KOF XV?

Leona, una de las integrantes del «Team Ikari» muestra el control que tiene sobre el «disturbio de la sangre» en el clásico SDM «V-Slasher» en KOF XV.

Gracias al tráiler de presentación de Leona Heidern en The King of Fighters XV, los jugadores han visto que a pesar de los años sus movimientos siguen estando intactos. No obstante se aprecian propiedades que vuelven de antiguas entregas de la franquicia, como en su movimiento «Earring Bomb 2: Heart Attack».

¿El movimiento «Heart Attack» de Leona Heidern es una referencia a Jojo’s Bizarre Adventure?

Sí, el movimiento llamado «Earring Bomb 2: Heart Attack» que leona tiene según el tráiler de presentación de KOF XV es una referencia al ‘Stand’ Killer Queen de Yoshikage Kira. Para ser más precisos, el movimiento de Leona en KOF rinde homenaje a la habilidad «Sheer Heart Attack» del ‘Stand’ de Kira en la cuarta parte de Jojo’s Bizarre Adventure.

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku .

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK