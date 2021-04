Desde que SNK compartió el tráiler de presentación de Terry Bogard en KOF XV, los jugadores no han vuelto a ver un equipo completo. Sin embargo, la espera por saber el próximo equipo oficial de The King of Fighters XV ha terminado. Esto porque gracias a la silueta»difícil de adivinar» que SNK compartió en su cuenta en Twitter el día de ayer, los fanáticos que cada miércoles esperan que sean las 9:00 PM (hora de Colombia) para conocer un nuevo personaje de KOF XV saben muy bien que personaje protagonizará el nuevo adelanto.

¿Cómo peleará Mai Shiranui en KOF XV?

Mai Shiranui es de los personajes que más se aprovechan del salto gráfico de KOF XV.

Anteriormente, Mai Shiranui había tenido una breve aparición en el primer adelanto del juego. Es así que los fanáticos de Mai Shiranui se sentirán en casa, ya que aparentemente los movimientos de la heredera del Shiranui Ryu no han recibido cambios drásticos en The King of Fighters XV.

Algunos movimientos como los ‘rekkas’ que Mai Shiranui tiene en KOF 2002 UM están presenten en el adelanto de presentación de Mai en The King of Fighters XV.

En el 2019, para celebrar los 46 años de Mai Shiranui, SNK montó una exposición donde la gente mercancía exclusiva de Mai.

Mai Shiranui, o Miwaku no Kunoichi como se le llama en Japón, es un personaje importante para SNK. Esto debido a que Mai —la heredera del Shiranui Ryu— es para SNK, lo que es Chun-Li para Capcom. Es tanta la presencia de Mai en los productos de la empresa, que ella es de los pocos personajes que no son protagonistas de ninguna saga de KOF, que está presente en la mayoría de materiales promocionales de los títulos de la franquicia. Ahora en The King of Fighters XV, Mai Shiranui vuelve a la escena, pero aún se desconoce a qué equipo oficial en KOF XV pertenecerá.

En el tráiler de presentación de Mai Shiranui en The King of Fighters XV se aprecia el momento en el que el personaje activa un modo como el «Max Mode» de KOF 2002 UM.

¿Cuál será el equipo de Mai Shiranui en The King of Fighters XV?

Nuevamente, SNK ha jugado con los fanáticos de su franquicia insignia de juegos de pelea. Esto debido a que al finalizar el trailer de presentación de Mai Shiranui en KOF XV, los jugadores esperaban ver la confirmación oficial del equipo «Women Fighters Team«. Ahora las preguntas son: ¿Cuál será el equipo de Mai Shiranui en KOF XV? o ¿Cómo será la nueva agrupación que conforme el clásico equipo de mujeres luchadoras en esta versión de KOF? Estas preguntas lejos de tener preguntas concisas generan más dudas y la posibilidad de volver a ver a personajes como Hinako o Kasumi, las cuales gozan de gran popularidad por sus apariciones en juegos como KOF 2002 UM.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK