The King of Fighters XV: Oda confirma que habrá nuevo DLC

Yasuyuki Oda confirma que habrá nuevo contenido DLC para The King of Fighters XV.

Summer Game Fest 2024 continua y los fanáticos de los juegos de pelea, así como también medios y creadores de contenido de la comunidad han podido probar a M. Bison —personaje de SF6 revelado en el show— y también una demostración de Fatal Fury: City of the Wolves con B. Jenet y Vox Reaper disponibles. Rooflemonger, conocido creador de contenido de la FGC en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de conversar con Yasuyuki Oda —productor de The King of Fighters XV— y le formuló la pregunta que todo fanático de KOF se hace desde que SNK lanzó a Hinako Shijo, en noviembre del 2023.

¿SNK planea lanzar nuevo contenido DLC o una tercera temporada de The King of Fighters XV?

Muchos piensan que no habrá más contenido DLC para The King of Fighters XV porque SNK está enfocada en publicitar Fatal Fury: City of the Wolves.

En su entrevista, Rooflemonger —además de cubrir temas específicos sobre Fatal Fury: City of the Wolves— abre su entrevista preguntando por el futuro de The King of Fighters XV y sí habrá una tercera temporada de contenido DLC para el juego. Por lo general en este tipo de eventos —o entrevistas— los desarrolladores no se desvían y tratan de responder solo preguntas del juego que se está promocionando. Sin embargo, Oda sorprendió a su entrevistador —y a muchos de nosotros— con una respuesta rápida y sincera.

«Estamos planeando añadir algunos personajes más al juego», respondió Oda a la pregunta «habrá nuevo contenido DLC o una tercera temporada para The King of Fighters XV, a través de su traductor. Adicionalmente agregó, «daremos más detalles en el futuro, pero hoy no hay nada que compartir explícitamente». Así que es oficial, The King of Fighters XV recibirá nuevo contenido DLC. Sin embargo, puede que sean personajes y no una temporada como las anteriores. Lo cierto es que con la llegada de Terry Bogart y Mai Shiranui a Street Fighter 6 y la confirmación de Oda, sobre nuevos personajes llegando en un futuro a The King of Fighter XV, no es descabellado pensar que algunos personajes de Capcom podrían aterrizar en KOF.

Contenido DLC temporada 2 (Fighter Pass) The King of Fighters XV (KOF XV)

Contenido DLC temporada 1 The King of Fighters XV (KOF XV)

Vía: canal en YouTube de Rooflemonger