The King of Fighters XV: posibles imágenes del juego salen a la luz

Los últimos días han sido bastante movidos para la comunidad seguidora de KOF, ya que SNK aplazó el lanzamiento del nuevo tráiler de The King of Fighters XV y lanzo una edición definitiva de The King of Fighters XIV para PlayStation 4. Adicionalmente, algunos usuarios en la red social Twitter han compartido algunas imágenes de lo que podría ser el aplazado tráiler de The King of Fighters XV.

La comunidad de KOF comparte las posibles imágenes de The King of Fighters XV

And this??? Also a fake? pic.twitter.com/XMD7gj4pe6 — [email protected] (@frionel26) January 7, 2021 Frionel es un jugador reconocido de KOF por la comunidad de América y Europa.

Frionel ha compartido en su cuenta de Twitter una imagen de lo que podría ser el tráiler de KOF XV. Esta imagen muestra a Kyo Kusanagi con una indumentaria similar a la vista en el anuncio de SNK del mes de diciembre. Adicionalmente, no hay que negar la semejanza de los gráficos a los Samurai Shodown. Así que es muy posible que puedan ser imágenes del tráiler de KOF XV.

Diseño oficial de Kyo Kusanagi para The King of Fighters XV.

Otro usuario de la misma red social compartió una captura del posible tráiler de KOF XV, la cual es protagizada por Shun’ei. Este personaje es importante, ya que es el protagonista de The King of Fighters XV.

It's in game footage from the article pic.twitter.com/9o0Ciz30NK — ZAWARUDO (@Upbeat_482) January 7, 2021

Este usuario informa que la imagen la ha obtenido de un articulo. El articulo, al cual se refiere él, proviene de una pagina española que ha informado el lanzamiento de The King of Fighters XV Ultiamte Edition para PlayStation 4. Esto y el hecho que las imágenes claramente tienen una leyenda que advierte que «las imágenes mostradas pertenecen a un trabajo en progreso» alertaron a la comunidad de KOF.

Adicionalmente, las imágenes del mismo posible tráiler de The King of Fighters XV de otros personajes como Leona, Benimaru, Mai y K’ tambien han sido compartidas por el mismo usuario.

¿Qué piensan ustedes? creen qué estas imágenes pertenezcan al tráiler de KOF XV. Dejen sus opiniones en los comentarios.

Vía: cuenta de Frionel en Twitter