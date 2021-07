Las noticias de The King of Fighters XV han regresado esta semana con el anuncio de las plataformas, en las cuales estará presente el juego insignia de lucha de SNK y ahora con la llegada de Ramón «El diablo amarillo» a la plantilla de personajes seleccionables de KOF XV.

【KOF XV】

Who's the newest character coming to KOF XV?

Tune into tomorrow's character trailer to find out!

Visit SNK's Official YouTube Channel for more info!



>SNK YouTube Channelhttps://t.co/xf90HYp7wr#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/nAw7h4Hc57 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) July 7, 2021 Desde que SNK compartió la silueta de esta semana, el nombre de Ramón ha estado en el pensamiento de los fanáticos.

¿Cómo pelea Ramón en KOF XV?

Ramón apareció por primera vez como miembro del equipo de K’ en The King of Fighters 2000 junto a Vanessa y Máxima. Ramón pelea en KOF XV con un estilo de lucha libre mexicano, el cual se asemeja al de los luchadores de la AAA. En términos generales, los movimientos de Ramón en The King of Fighters XV no han recibido grandes cambios. Sin embargo, algunos movimientos tienen cambios en su animación y además gracias al tráiler de presentación de Ramón en KOF XV hemos visto que el personaje tiene un nuevo «OTG».

Este nuevo OTG puede que abra la posibilidad de un ‘okizeme’ para Ramón en KOF XV.

¿Qué es un OTG? Los OTG (‘Of The Ground’) son aquellos movimientos que golpean al oponente cuando está en el suelo regresándolo a un estado «neutral» para conectar uno o más golpes dentro de un combo. ¿Qué es un ‘okizeme’? El ‘okizeme’ es un término usado en los juegos de lucha para referirse a un ataque constante a un oponente que cae al suelo o sale de un estado de ‘knocked down’ como se le conoce en la comunidad de juegos de pelea.

Ahora la pregunta es ¿tendremos un «Team México» en The King of Fighters XV conformado por Ramón, Angel y King of the Dinosaurs.

¿Cuál es la canción que suena en el tráiler de Ramón de The King of Fighters?

La canción que aparece en el tráiler de presentación de Ramón en KOF XV es muy conocida entre los fanáticos de SNK, ya que esta canción apareció por primera vez en el videojuego The King of Fighters 2002 UM y luego en Super Smash Bros. Ultimate.

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el primer semestre del 2020, SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. En GamerFocus, hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 durante el primer trimestre del 2022. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta de SNK en Twitter