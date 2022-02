Durante el 2021 y lo que llevamos del 2022 hemos estado siguiendo los anuncios que SNK ha compartido sobre The King of Fighters XV. Ahora estamos a tan sólo unos días del lanzamiento del juego y ya hemos tenido la oportunidad de probar KOF XV. Así que en nuestra reseña de The King of Fighters XV, les contaremos nuestra opinión sobre aspectos como el contenido, la historia y sobre todo el sistema de combate. Este último llega con una propuesta interesante, la cual probablemente afecte el ritmo de pelea al que nos tiene acostumbrado la franquicia The King of Fighters. Es momento de averiguar si SNK ha logrado «romper las expectativas» con The King of Fighters XV.

El corto animado dirigido por Masami Obari, que fue estrenado hace un par de días, se encuentra disponible en la galería de KOF XV.

KOF XV es una celebración de 28 años de combates de ensueño

Estos son los 39 personajes base de The King of Fighters XV.

Luego de 28 años de historia es natural que sea complicado complacer al público. Sin embargo, SNK ha logrado con The King of Fighters XV, que todos los fanáticos de su juego de pelea encuentren algo que les puede gustar. Así que los jugadores que buscan escuchar la nueva música de KOF XV o si simplemente quieren conocer la historia de este nuevo capítulo del arco de Shun’ei estarán satisfechos.

Estos contenidos los encuentran en la galería, que cuenta con las voces de los personajes y los vídeos de intermedio del juego junto a los finales de los equipos oficiales y las agrupaciones secretas. El otro agregado para los jugadores que acompañan esta franquicia desde sus inicios es la DJ Station. En esta toda la musica de las entregas principales de la saga están disponibles para escuchar. Cabe resaltar que para desbloquear las canciones en la DJ Station y los contenidos de la galería deberemos cumplir con ciertos requisitos.

KOF es también el rey de la historia en los juegos de pelea

La historia de The King of Fighters XV, el nuevo capítulo del arco argumental de Shun’ei, nos revela más sobre el pasado y el origen del protagonista. Esto es algo que SNK dejo al aire en la entrega pasada. Sin embargo, lo más interesante de este nuevo torneo de The King of Fighters no es el crecimiento de Shun’ei y Meitenkun o la presentación de Isla —la rival de Shun’ei—. Lo que más nos ha animado a volver al modo historia, el cual para los jugadores competitivos de otros títulos de lucha es totalmente irrelevante, es ver el final de equipos como el «Team Orochi«, «Team Sacred Treasures» o el «Team Ikari» entre otros y sin contar a las agrupaciones secretas que algunas tienen sorpresas para los que siguen de cerca el lore de KOF.

Es bueno ver que SNK ha vuelto a poner interés en la historia de KOF, ya que a pesar de no ser perfecta siempre es agradable conocer que han hecho o cómo se relacionan los personajes que nos han acompañado a lo largo de los 28 años de vida de esta franquicia. Adicionalmente es interesante conocer qué otros personajes han revivido luego de los acontecimientos finales de KOF XIV.

¿Qué novedades incorpora KOF XV al conocido sistema de combate de la franquicia?

Toda gran franquicia de juegos de pelea debe tener un sistema de combate sólido, dinámico y equilibrado. Sin embargo, en el afán de las desarrolladoras por atraer a nuevos jugadores a sus títulos hace que estas obtén por disminuir la curva de dificultad en sus sistemas de combate. Afortunadamente, en The King of Fighters XV este aspecto se mantiene intacto al visto en KOF XIV. Esto no quiere decir la sensación sea calcada a la del título anterior, pero no mentiriamos si les contaramos que los cambios son «palpables».

¿Cómo se pelea en The King of Fighters XV?

El narrador de KOF XV cumple con transmitir emoción antes durante y después de los combates.

Como es costumbre en la franquicia The King of Fighters tendremos cuatro botones a nuestra disposición. «A» puño débil, «B» patada débil, «C» puño fuerte y «D» patada fuerte. Estos botones se pueden combinar para esquivar al presionar A+B, hacer un golpe extra fuerte con C+D o activar el Modo Máx con C+B. El uso de estas herramientas no solo es defensivo, ya que una vez los dominemos podremos integrar algunas de las mecánicas en nuestros combos.

Golpe destructor, o Shatter Strike, es una de las nuevas características incluidas en KOF XV. Esta se activa haciendo una media u (236 + C+D) y consume una barra de poder. Las características defensivas del Golpe destructor, le permiten al jugador absorber algunos golpes del enemigo y continuar con el ataque. De llegar a conectar este deja de rodillas al oponente y si somos lo suficientemente rápidos podremos empezar a castigarlo con combos o movimientos superespeciales la decision es de nosotros. En cuanto al ataque, el Golpe destructor permite extender los combos. Sin embargo, el escalado de daño es considerable. Así que puede no ser la mejor opción si disponemos de cinco barras de poder, pero puede ser de ayuda para optimizar un combo con solo una o dos barras.

El Modo Máx tiene dos activaciones, la primera se hace fuera de un combo y se caracteriza por tener un aura azul. Esta aumenta el daño que nuestros golpes le hacen al rival y además incrementa el impacto de nuestro a la barra de guardia del rival. Por otro lado, al activar el Modo Máx durante un combo podremos encadenar algunos ataques para optimizar el daño de nuestros ataques, pero no incrementa el daño de nuestros golpes. Usar estas dos activaciones del Modo Máx dependerá del ritmo de la lucha y la estrategia que cada uno tenga con el personaje que controla.

Las cancelaciones de movimientos superespeciales siguen estando presentes en KOF XV.

Una evolución gráfica satisfactoria

Aunque la sensación que transmite KOF XV es familiar, el cambio a nivel grafico es más que notorio. Esto se ve evidenciado en los efectos de fuego y las expresiones de los personajes, las cuales están lejos de las acartonadas caras vistas en The King of Fighters XIV. La musica, uno de puntos débiles de la anterior entrega, vuelve a tener importancia en KOF XV. En varios de los escenarios, las piezas musicales que ha integrado SNK al título brindan —sin llegar a los niveles de la franquicia Guilty Gear— la emoción necesaria. Adicionalmente, gracias a la DJ Station podremos usar en cualquier escenario nuestra pieza musical favorita proveniente de otros títulos de la saga. Esto es una gran adición para aquellos que juegan esta entrega desde la época de los salones de arcade.

Se extraña la dificultad de las misiones de KOF XIII.

The King of Fighters XV 9.5/10 Nota Lo que nos gustó - Equipos ocultos y personajes con giros interesantes en su historia.

- Los nuevos movimientos del sistema de combate.

- Amplio contenido para los que disfrutan de este juego sin competir en línea. Lo que no nos gustó - Plantilla de personajes inicial menor a la de KOF XIV

- A pesar del crecimiento del personaje, Shun'ei sigue sin tener el carisma de otros protagonistas de la saga.

En resumen The King of Fighters XV llega para reafirmar porque esta franquicia es considerada uno de los iconos del género. Su sistema de combate, el cual mejora lo visto en KOF XIV, junto a sus nuevas mecánicas dejan abierta la puerta a cambios interesantes en el ritmo de las peleas de alta competencia. Adicionalmente, SNK ha puesto mucho contenido en KOF XV para aquellos que disfrutan de la historia y la música de esta franquicia. Sin embargo, durante nuestro periodo de prueba anticipado no hemos podido experimentar el estado final del juego en línea. Afortunadamente, las dos betas abiertas dejan claro que este es el apartado más pulido de esta nueva entrega. Sin más que agregar hay que celebrar que el rey de los juegos de pelea —en Latinoamérica— ha regresado.

Reseña de The King of Fighters XV hecha con una copia digital para PlayStation 5 brindada por Koch Media.