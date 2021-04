La semana pasada SNK nos sorprendió anunciando a Mai Shiranui sin terminar un equipo oficial para The King of Fighters XV. Ahora la desarrolladora de Osaka ha subido la apuesta para el video de este miércoles 14 de abril del 2021, ya que las apuestas por quién será el nuevo integrante de la plantilla inicial de luchadores de KOF XV apuntan —por lo menos hasta antes de salir el nuevo tráiler— por Hotaru de la franquicia Garou Densetsu o Botan. Este último personaje nunca ha sido jugable en KOF y la última vez apareció en un juego fue en la historia de The king of Fighters XIII. Es así que ha sido toda una sorpresa volver a ver a Shermie del «New Faces Team» de regreso en The King of Fighters XV después de 12 años de ausencia en un juego principal de la franquicia.

【KOF XV】

Who's the newest character coming to KOF XV?

Tune into tomorrow's character trailer to find out!

Visit SNK's Official YouTube Channel for more info!



>SNK YouTube Channelhttps://t.co/xf90HYp7wr#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/D6R9glTecO — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) April 14, 2021

Tanto Botan como Hotaru tienen en común la silueta del animal, que se puede divisar en el cuello de la silueta compartida por SNK. Pero no pudimos estar más equivocados.

¿Cómo peleará Shermie en KOF XV?

Para crear a Shermie, que hizo su primera aparición en The King of Fighters 97, SNK se basó en el personaje Fujiko Mine del ‘manga’ Lupin III de Monkey Punch.

La última aparición de Shermie en un juego de pelea fue hace tres años en SNK Heroines: Tag Team Frenzy, título que no hizo justicia a su complejo sistema de agarres de comando, presión cuerpo a cuerpo y control del espacio con sus movimientos normales. Afortunadamente, lo visto en el tráiler de presentación de Shermie nos revela como peleará Shermie la segunda integrante del «New Faces Team» en KOF XV.

Los movimientos de Shermie en KOF XV siguen intactos, pero algunos de ellos —como era de esperarse— tendrán nuevas propiedades con sus versiones EX.

Shermie no estaba en un juego principal de la franquicia KOF desde el juego The King of Fighters 2002 Unlimited Match, el cual recientemente fue relanzado para PlayStation 4. Es así que en KOF XV Shermie debutará en un juego principal de la historia era 3D de la franquicia insignia de juegos de lucha de SNK.

El movimiento «Climax» de Shermie en KOF XV se pudo apreciar al final del tráiler de presentación.

Con la llegada de Yashiro Nanakase y el debut de Shermie en el nuevo tráiler de KOF XV es solo cuestión de tiempo para que SNK nos revele a Chris, el tercer integrante del «New Faces Team» y el recipiente del espíritu de Orochi. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que cada uno de los miembros de este equipo tienen su versión alterna. Así que SNK deja las expectativas aún más altas esta semana.

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku .

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK