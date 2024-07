The King of Fighters XV: SNK revela cuándo salen Mature y Vice

Durante el panel de EVO Showcase 2024 de SNK, la desarrolladora japonesa confirmo que Mature y Vice serán los personajes especiales que se unirán a The King of Fighters XV (KOF XV). Adicionalmente, SNK reveló que ambas luchadoras estarán disponibles para los jugadores de The King of Fighters XV (KOF XV) en algún momento de diciembre del 2024. Ahora, durante las finales del torneo de The King of Fighters XV (KOF XV) en EVO 2024, SNK ha compartido el tráiler que confirma el diseño de Mature y Vice y su lanzamiento en diciembre de este año.

Mature y Vice llegan a The King of Fighters XV (KOF XV) para completar varios equipos

Con la llegada de Mature y Vice a The King of Fighters XV (KOF XV) se completa la presencia de las Ocho Cabezas de Orochi (Hakkesshu) y reúne al clásico «Team Yagami», conformado por Iori, Vice y Mature.

Ahora solo falta que llegue Orochi, así como lo han hecho Goenitz y Omega Rugal, para completar a todos los enemigos de la saga más emblemática de KOF.

Si bien, el tráiler de KOF XV que confirma la presencia de Mature y Vice no muestra la jugabilidad de los personajes, durante el panel, SNK compartió arte conceptual que muestra la apariencia de ambas luchadoras en The King of Fighters XV. Tanto Mature como Vice debutaron en la franquicia The King of Fighters, en las primeas dos entregas. Sin embargo, solo se unieron al «Team Yagami» en The King of Fighters 96′. Desde entonces, tanto Mature como Vice han sido personajes recurrentes en la franquicia insignia de juegos de pelea de SNK. Su última participación fue en la pasada entrega, KOF XIV.

EVO 2024 aún no termina, así que para estar atento de los anuncios y finales de los torneos del último día, los invitamos a entrar a nuestro artículo esencial, en el cual encontrarán las llaves y enlaces directos a todas las transmisiones del evento. Pueden entrar a el articulo esencial de EVO 2024 en el siguiente enlace.

Fuente: comunicado de prensa de SNK.