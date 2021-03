Nuevamente es miércoles, lo cual significa que tenemos un nuevo anuncio de personajes para The King of Fighters XV. La semana pasada, los fanáticos de la desarrolladora de Osaka, esperaban ver al compañero de equipo de Andy Bogard y Joe Higashi en KOF XV. Sin embargo, SNK reveló a Yuri Sakazaki. Lo anterior lejos de enojar a los seguidores, de la desarrolladora responsable de la franquicia The King of Fighters, hizo que ellos generarán nuevas preguntas. Estas son ¿Yuri hará equipo con Ryo y Robert? o ¿volverá Yuri a ser parte del «equipo de mujeres» junto a Mai Shiranui, King o Kasumi?

Todo esto nos lleva a la presentación de Terry Bogard, más conocido como el lobo solitario, en el nuevo tráiler de The King of Fighters XV.

¿Cómo peleará Terry Bogard en KOF XV?

Terry Bogard, al igual que Andy y Joe Higashi los otros miembros del «Fatal Fury Team», tiene movimientos familiares en KOF XV para los jugadores. Esto no solo por que su aspecto parece ser tomado de las primeras apariciones del personaje, sino también por que algunos de sus movimientos y combinaciones hacen que su estilo de juego sea similar al visto en el juego Real Bout Special. Sin embargo, Terry Bogard a pesar de su aspecto «retro» sí cuenta con nuevas armas. Esto debido a que al final de su presentación se revela que su nuevo movimiento Climax.

La franquicia Fatal Fury, o Garou Densetsu como se le conoce en Japón, debutó el 25 de noviembre de 1991 para Neo Geo. La última vez que este juego tuvo un lanzamiento individual fue en 1999 con el juego Garou: Mark of The Wolves para MVS.

Terry Bogard, el primer campeón de KOF, tiene un trato especial en el tráiler de The King of Fighters XV

«Buster Ranger» es al parecer el nombre del movimiento «Climax» de Terry Bogard, el líder del «Fatal Fury Team, en KOF XV.

Al final del tráiler del lobo solitario se pueden apreciar pequeños cortos, los cuales nos muestran a los integrantes del equipo Fatal Fury en acción. Es así como este último segmento del vídeo de presentación de Terry Bogard, nos muestra un poco como será el ritmo de los combates en este nuevo juego de la franquicia KOF. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuál será el próximo personaje de KOF XV en ser revelado por SNK?.

The King of Fighters XV llegará en algún momento del 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC vía Steam.

