The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch) – Reseña

Aquellos asiduos de las salas de arcades a finales de los años noventa están más que familiarizados con las sagas de juegos de pelea de SNK: The King of Fighters, Fatal Fury y Samurai Shodown. No obstante, hay otra franquicia de esta empresa que suele quedar injustamente por fuera de la conversación: The Last Blade.

Además de los dos títulos que llegaron a arcades, la franquicia tuvo un divertido paso por la consola Neo Geo Pocket Color en el año 2000. Se llama The Last Blade: Beyond the Destiny y llevó toda la acción de los arcades a la consola portátil. Ahora, 20 años después, este juego regresa a Nintendo Switch. Sin embargo, el panorama de los juegos de peleas ha cambiado mucho en este par de décadas. ¿Todavía vale la pena este juego? Vamos a descubrirlo en nuestra reseña.

Primero, un poco de historia. Neo Geo Pocket y su sucesora, Neo Geo Pocket Color, fueron el intento de SNK de competir en el mundo de las consolas portátiles. No fueron especialmente exitosas, pero tuvieron versiones muy interesantes de varias franquicias de SNK. Estas incluyen KOF, Samurai Shodown, Metal Slug y el juego del que hablamos hoy: The Last Blade. A pesar de haber sido lanzadas en Occidente, estas consolas pasaron al olvido junto con sus juegos, que se volvieron artículos de coleccionistas. Ahora, SNK está dando una segunda vida a estos títulos gracias a la colección Neo Geo Pocket Color Selection.

Ahora, hablemos de The Last Blade. Resulta algo triste que las pocas veces que se menciona esta franquicia sea para compararla con Samurai Shodown, la otra saga de juegos de pelea de SNK basada en combates con armas en el Japón antiguo. Esto es algo injusto, pues son muy diferentes. SamSho tiene un combate más lento y metódico, en el que un solo golpe puede resultar devastador. Por su parte, los juegos de The Last Blade son mucho más rápidos y enfocados en los combos. Su jugabilidad es mucho más similar a otros juegos de la misma casa, como KOF. Además, estos se desarrollan en la era ‘bakumatsu’, muchos años después de que Haohmaru y sus amigos cruzaron espadas.

Con esto aclarado, ya podemos hablar de la versión para Switch de The Last Blade: Beyond the Destiny. Su presentación es prácticamente idéntica a la de otros juegos de la colección para la consola híbrida, tales como SNK Gals’ Fighters. A la hora de jugar, vemos una representación de Neo Geo Pocket Color en pantalla cuyo color podemos cambiar. También tenemos acceso a un par de filtros y tenemos la capacidad de acercar o alejar la imagen a nuestro gusto. No olvidemos que también podemos «rebobinar» la acción cuando queramos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Al comenzar un combate, podemos notar que los personajes del juego de arcade dieron paso a adorables versiones ‘chibi’ (cabezonas, para que entiendan) de sí mismos. Aunque los escenarios son coloridos, los personajes están limitados a solo tres colores. A pesar de esto, son perfectamente reconocibles y sus movimientos lucen muy bien.

También hay un gran cambio en el sistema de control con respecto a las versiones con cuatro botones. Siendo una versión fiel a Neo Geo Pocket Color, solo nos deja combatir usando los botones A y B de Switch. Presionar suavemente un botón es un ataque débil y mantenerlo presionado es un ataque fuerte. También hay combinaciones con las que podemos efectuar un ‘Repel’. Este movimiento, que permite bloquear un ataque del arma rival para dejarlo indefenso, es vital para la victoria y un elemento que lo diferenció en su día de otros juegos del género.

De verdad recomendamos mucho dar una mirada al manual digital que incluye el juego, el cual es el mismo que tenía la versión original del 2000. No se acerca en complejidad a ningún título de peleas moderno, pero sus sistemas de juego básicos son suficientes para entretener a un fanático. Aunque no tiene un modo de juego en línea, el modo ‘versus’ permite que dos personas se enfrenten mirando la misma consola, la cual muestra dos pantallas separadas de forma vertical. El juego original permitía intercambiar los ‘Scrolls’ obtenidos en la galería con otras personas. Aunque la opción sigue presente aquí, está deshabilitada.

Algo que tiene The Last Blade: Beyond the Destiny en Switch y será del agrado de los jugadores de la vieja escuela es una gran cantidad de contenido desbloqueable. A los nueve personajes iniciales se suman siete más, algunos de ellos pertenecientes a The Last Blade 2. Estos se pueden desbloquear pasando el juego y obteniendo puntos que pueden ser redimidos en la Galería para desbloquear arte, historias, personajes y hasta dos minijuegos: uno de béisbol y otro que recuerda a los juegos de naves de SNK. Algunos de esos desbloqueables solo se pueden conseguir después de haber pasado cierta cantidad de horas jugando.

Todo esto suena muy bien, especialmente para los nostálgicos, ¿pero vale la pena adquirir un juego como este hoy en día? La verdad es que no se puede comparar con títulos modernos y su jugabilidad puede verse algo limitada por los sistemas de la época en que salió originalmente. Sin embargo, al ser una versión tan fiel del juego de Neo Geo Pocket Color, resulta imprescindible para aquellos interesados en la historia de los videojuegos, especialmente en el género de peleas. Es un esfuerzo de preservación que debemos valorar mucho.

The Last Blade: Beyond the Destiny 7.4/10 Nota Lo que nos gustó Volver a jugar un clásico olvidado.

Divertidos diseños de personajes.

Minijuegos y personajes secretos. Lo que no nos gustó Sus sistemas de juego pueden resultar anticuados.

Gráficamente puede ser decepcionante para algunos.

No tiene sistema de juego en línea.

La cruz direccional y los análogos de Switch no son apropiados para juegos de peleas. En resumen La posibilidad de jugar The Last Blade: Beyond the Destiny en Nintendo Switch puede no ser más que una curiosidad para la mayoría de jugadores. Las peleas son divertidas, pero no pueden compararse a un juego moderno. La fidelidad con que recrea la experiencia de jugar en una Neo Geo Pocket Color, incluyendo el viejo manual en forma digital y el solo poder usar dos botones, aumentan la sensación de que este título está pensado solo para nostálgicos y aquellos interesados en la historia de los juegos de pelea. Ellos verán una verdadera joya.

Reseña hecha con una copia digital de The Last Blade: Beyond the Destiny para Nintendo Switch brindada por SNK.