Últimamente hemos visto varios clásicos de NeoGeo Pocket y NeoGeo Pocket Color hacer su aparición en la consola híbrida de Nintendo. Ya pudimos jugar con las versiones ‘cabezonas’ de personajes de Samurai Shodown y The King of Fighters en Switch, pero le llegó el turno a otra saga de peleas de SNK: The Last Blade.

Para quienes no la conozcan, esta es una saga de juegos de peleas con armas que se ubica en el pasado de Japón. A diferencia de los juegos de Samurai Shodown, que se desarrollan a finales del siglo XVIII, la historia de The Last Blade se lleva a cabo durante la era Bakumatsu, a mediados del siglo XIX.

Los dos juegos principales de esta franquicia llegaron a los arcades en 1997 y 1998, pero en el año 2000 llegó una entrega a NeoGeo Pocket Color. Ahora, 20 años después, podemos volver a jugar este título, llamado The Last Blade: Beyond the Destiny, en Nintendo Switch. De hecho, podemos hacerlo ya, pues SNK acaba de lanzarlo de sorpresa. Lo encontraremos en la eShop a un precio de $7.99 dólares (aproximadamente 30.000 pesos colombianos).

Además de las peleas, Beyond the Destiny incluye dos curiosos minijuegos: uno de beisbol y otro que recuerda a los juegos de naves.

Esta no es la única noticia relacionada con The Last Blade que les tenemos, pues también anunciaron que un personaje de esta saga será agregado a Samurai Shodown. ¿Cuál de ellos? No lo sabemos, pero lo más probable es que sea Kaede o Yuki.

Fuente: comunicado oficial de SNK