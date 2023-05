El multijugador de The Last of Us fue aplazado «por culpa de Destiny 2»

Comenzó como un modo de juego de la parte II. Luego se convirtió en un juego completamente aparte de la aventura de Ellie. Ahora un anuncio de Naughty Dog anunciado que ha sido aplazado planta dudas sobre el futuro del largamente esperado juego multijugador de The Last of Us.

Mediante una publicación en redes sociales, Naughty Dog anunció a los fanáticos de la franquicia que «se dieron cuenta que lo mejor para este juego es darle más tiempo».

El comunicado continúa aclarando que el estudio sigue trabajando en este proyecto y en un nuevo título para un solo jugador. Así que no ha sido cancelado.

En un reportaje publicado en Bloomberg, el periodista Jason Schreier da más luz sobre la situación. Dice que Sony no estaba satisfecho con la forma que estaba tomando el juego multijugador de The Last of Us y por eso decidió que fuera aplazado mientras «reevaluaban la dirección de este título».

La culpa es de Destiny 2

El reportaje profundiza diciendo que Sony pidió a Bungie que evaluara todos los «juegos-como-servicio» en desarrollo. Ellos —con la experticia que supuestamente les da trabajar en Destiny 2— concluyeron que el multijugador de The Last of Us no tenía suficientes elementos para mantener a los jugadores dedicados por un largo periodo de tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos si en realidad es necesario que todos los títulos multijugador hoy en día tienen que ser ‘live-services’.

No conocemos si el otro juego «para un solo jugador» sea una tercera parte de TLoU o la rumoreada continuación de la saga Uncharted. También podría ser una IP completamente nueva.

Fuentes: Naughty Dog, Bloomberg