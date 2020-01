The Last of Us Part 2: según una oferta laboral, el juego podría llegar a PC

Naughty Dog, el estudio encargado del desarrollo de The Last of Us Part 2 (TLOU 2), ha compartido una oferta laboral bastante específica. Esta busca una persona que cuente con experiencia en DirectX 12, Vulkan y que tengan conocimientos en arquitectura de AMD GCN y NVIDIA CUDA. Lo anterior nos puede estar dando a entender los deseos del estudio de llevar la aventura de Ellie y Joel a PC, ya que ni la consola de actual generación ni su sucesora utiliza la tecnología de NVIDIA.

Hace unos años no se nos habría pasado por la cabeza, la posibilidad de ver un título de un estudio interno de Sony en PC. Sin embargo, el anuncio del lanzamiento de Death Stranding en PC , la noticia que lista al próximo juego de MLB The Show como un juego multiplataforma y los crecientes rumores del lanzamiento de Horizon Zero Dawn a PC nos llevan a especular sobre el futuro de The Last of Us Part 2.

También te puede interesar: Todos los personajes de The Last of Us Part II tendrán pulso cardíaco

Cabe recordar que la desarrolladora comunicó, el 26 de septiembre de 2019, que el juego llegaría al mercado sin un modo multijugador. Esto debido a que el estudio lo está tratando como un juego diferente, ya que las expectativas y ambiciones para este modo han crecido.

Fuente: página oficial de Naughty Dog