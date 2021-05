The Last of Us Part II ahora corre a 60 fps en PS5

Los usuarios de PS5 están de suerte. The Last of Us Part II ha recibido un parche exclusivo para dicha plataforma que incrementa el rendimiento del juego a 60 fps. En PlayStation 4, TLoU 2 corre a unos estables 30 fotogramas por segundo.

La actualización (1.08) y mejora está disponible de forma gratuita. En el menú de configuración, ahora ofrece las opciones gráficas de ejecutar el juego a 30 fps o 60 fps. A través de la retrocompatibilidad de PS5, la consola ya disponía de mejoras en la resolución y tiempos de carga.

Según considerables pruebas por parte de Digital Foundry, PS5 no solo es capaz de duplicar el rendimiento de The Last of Us Part II, sino que excederlo en muchos casos. Incluso en áreas donde PS4 Pro se colgaría a 30 fps, como escenarios con mucha agua, la versión de PS5 se mantiene estable a 60 fps.

Tras ocho horas de material capturado en las pruebas del sitio especializado, solo en una ocasión cayó y fue a 57 fps.

Es importante aclarar que esto no convierte al juego base de PS4 en una remasterización. Según Arne Meyer, director de comunicaciones de Naughty Dog, el parche es solo el primer paso para trabajar en las posibilidades potenciales de PS5.

No hay planes para un DLC de The Last of Us Part II.

Fuente: PlayStation Blog