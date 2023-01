¿Veremos The Last of Us Part 3 o Uncharted 5? Neil Druckmann responde

La historia de Joel y Ellie está en boca de todos. El éxito de la serie de HBO basada en el popular videojuego ha revivido el interés en este y aumentado las ventas del reciente ‘remake’. Obviamente, también hizo que el mundo se preguntara si continuará con The Last of Us Part 3 y gracias a una pregunta que le hicieron al cocreador Neil Druckmann sobre esto, nos enteramos de qué piensan en Naughty Dog sobre hacer Uncharted 5.

En una entrevista con Buzzfeed, Neil Druckmann —escritor y director creativo de Uncharted 4, The Last of Us y su secuela— nos recordó que Naughty Dog está trabajando en una experiencia multijugador de TLoU y que The Last of Us Part 3 sería una realidad solo si «logran idear una historia atrapante con un mensaje universal sobre el amor». Con esto parece dejar claro que actualmente no están trabajando en la tercera entrega de la saga.

Al hablar de esto, Druckmann menciona que Sony nunca los ha presionado a hacer una nueva entrega de una saga solo porque esta es popular. Usa como ejemplo a Uncharted, diciendo que a pesar de que su cuarta entrega fue increiblemente popular, Sony les permitió decir que habían terminado con la historia, dar sus últimas pinceladas a ella y dejarla atrás.

El director deja más que claro que Naughty Dog no está trabajando en Uncharted 5 ni está interesado en hacerlo. Sin embargo, eso no necesariamente significa que ya vimos lo último de Nathan Drake, su familia y amigos. Sabemos que el nuevo estudio PSS Visual Arts está trabajando en «un nuevo título de una querida franquicia de la mano con Naughty Dog». Se rumorea fuertemente que podría ser un nuevo Uncharted o el regreso de Jack and Daxter.

