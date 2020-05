The Last of Us: Part II es vetado en Medio Oriente

Todo parece indicar que los usuarios de PlayStation 4 en Medio Oriente tendrán que pasar por varios obstáculos si quieren jugar The Last of Us: Part II. El juego no tendrá un lanzamiento oficial en algunos países que conforman esa región.

El juego todavía aparece promocionado en los canales de Twitter y aparece en los listados de los próximos títulos para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero no se puede comprar el juego. De hecho, los vínculos a las páginas en la tienda aparecen muertos.

Un usuario de Reddit de nickname Ghostechful contactó al servicio de PlayStation para averiguar por qué no podía preordenar el juego mediante la tienda de Emiratos Árabes. Efectivamente, recibió un correo confirmando el veto del juego en la región. Una rápida búsqueda en la tienda dirige únicamente al primer The Last of Us para PS3 y su versión remasterizada para PS4, pero nada de la secuela.

Paralelamente, Ghost of Tsushima, otro juego exclusivo de PlayStation 4, aparece normalmente para ambos países. Puede que el veto esté relacionado con el contenido sexual y de desnudez que aparece en el juego, además de tener múltiples temáticas LBGTI+, los cuales son prohibidos en estos países.

No obstante, esto no detendrá a los aficionados en Medio Oriente de jugar The Last of Us: Part II. Las tarjetas prepago de otras regiones pueden comprarse fácilmente en línea y uno que otro distribuidor estaría más que feliz de importar el juego para venderlo (claro, a escondidas de la policía religiosa).

The Last of Us: Part II estará disponible a partir del próximo 19 de junio en exclusiva para PlayStation 4.

Vía: VG24/7