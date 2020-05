Las últimas semanas han sido bastante ajetreadas para Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment. Tras la filtración de casi toda la trama de The Last of Us Part II —los motivos del responsable aún siguen siendo nebulosos—, el estudio y el distribuidor se vieron en la necesidad de adelantar el lanzamiento del juego al 19 de julio de 2020.

Ahora, faltando un poco más de un mes para el debut de la anhelada secuela, Sony ha compartido un nuevo adelanto de The Last of Us Part II. Si bien muestra algo de jugabilidad, este se enfoca en Ellie y su cruzada para vengar la muerte de su pareja. Sin embargo, el tráiler sugiere que esta historia no será simplemente un conflicto de blancos y negros.

Tras la muerte de Dina, Ellie se propone a salir en búsqueda de sus asesinos. Sin embargo, esa decisión dejaría al asentamiento de Jackson sin un recurso importante para la supervivencia de sus habitantes. Aun así, Ellie decide no dejar ir su venganza. Esto hace un claro paralelo a la decisión tomada por Joel al final del primer juego. Según parece, lo que seguirá será el descenso moral de nuestra protagonista mientras acaba con los asesinos de su pareja.

The Last of Us Part II será una exclusiva de PlayStation 4.

