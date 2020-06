The Last of Us: Parte II vendió más de 4 millones de copias en tres días

¡Buenas noticias para Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment! Su más reciente título, el largamente esperado The Last of Us: Parte II, es oficialmente un éxito de ventas.

Eric Lempel —vicepresidente senior de Sony Interactive Entertainment— reveló en el blog oficial de PlayStation que el juego de Naughty Dog superó las 4 millones de copias vendidas el 21 de junio de 2020, solo tres días después de que fuera lanzado al mercado. Gracias a esto, se convirtió en el juego exclusivo de PlayStation 4 que más rápido se ha vendido.

En respuesta a esto, Neil Druckmann —director del juego y vicepresidente de Naughty Dog— dijo lo siguiente:

«Estamos inmensamente agradecidos con los millones de fanáticos alrededor del mundo que han jugado The Last of Us: Parte II y compartido sus experiencias con nosotros durante la última semana. Nuestro objetivo era contar un nuevo tipo de historia. Una que lidiara con temas difíciles que los retaran de formas inesperadas. Escuchar que la experiencia ha resonado con muchos de ustedes y presenciar las discusiones que ha originado ha sido increíble. También estamos inspirados por su creatividad, ya sea en capturas del Modo Foto, gifs de jugabilidad y canciones tocadas en la guitarra de Ellie.



The Last of Us: Parte II fue posible gracias a los esfuerzos de cientos de desarrolladores talentosos y apasionados en Naughty Dog. No podemos imaginar mayor honor que ver la misma pasión en la gente que lo juega. Gracias por ayudarnos a alcanzar esta meta».