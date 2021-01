The Last of Us Parte II es el juego más galardonado de la historia

“Entre gustos no hay disgustos”. Así es como reza el dicho y resulta especialmente cierto en lo que respecta a los videojuegos que salieron a lo largo de 2020. A pesar de los sucesos no tan gratos que caracterizaron el año pasado, algunos de los títulos que salieron durante los pasados 12 meses han probado ser algunos de los mejores en la memoria reciente.

Anualmente, medios y demás organizaciones preparan galardones para reconocer lo mejor del año en materia de videojuegos. Por medio de la segunda edición del Poporo de Oro, los lectores y editores de GamerFocus escogieron su juego del año. Por supuesto, no fuimos el único medio que reveló su listado de los mejores juegos de 2020. Ahora, si bien las opiniones de cuál es el juego del año han sido variadas, hay un claro ganador: The Last of Us Parte II.

¿Cuántos premios ganó The Last of Us Parte II?

Faltando pocos días para que concluya enero, The Last of Us Parte II ha sido verificado como el título con más condecoraciones a mejor juego de 2020. No solo eso, sino que se ha convertido en el más galardonado de la historia venciendo a The Witcher III: Wild Hunt. Mientras que el juego de CD Projekt Red ostenta 260 galardones, el último título de Naughty Dog rompió este récord con 292 premios. Cabe señalar que esta lista incluye al juego del año elegido por los lectores de GamerFocus en el Poporo de Oro 2020. Aquí pueden ver a los ganadores.

¿Cuáles juegos de 2020 fueron los más premiados?

A continuación, podrán ver cuáles fueron los juegos de 2020 más premiados:

¿Cuál fue su juego favorito de 2020? ¡Menciónenlo en los comentarios!

Fuente: NDGameOficial