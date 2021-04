No cabe duda de que The Last of Us es uno de los nombres más importantes en el mundo de los videojuegos. De hecho, la franquicia está pasando por un gran momento. La secuela lanzada en 2020 se convirtió en un éxito y habrá una serie de televisión sobre la saga. Pero parece que eso no es todo. Según un reporte de Bloomberg, Sony está preparando un ‘remake’ del primer The Last of Us para su nueva consola, PS5. También habla sobre el destino de Days Gone 2.

Según el reconocido periodista Jason Schreier, este proyecto empezó a ser desarrollado en secreto por un equipo encabezado por Michael Mumbauer, pero eventualmente se le entregó a Naughty Dog, creadores del título original. El equipo de desarrollo original fue desbandado.

El reportaje argumenta que la decisión de crear un ‘remake’ de este título, que ya contó con una remasterización para PS4 que también se puede jugar en PS5, se debe a la obsesión de Sony con los títulos ‘blockbuster’. Según dicen, esto ha afectado negativamente a los equipos más pequeños que forman parte de Sony Worldwide Studios.

Este movimiento seguramente también se debe a que quieren aprovechar el interés extra en la saga que generará la esperada serie de HBO.

El mismo reportaje cuenta que Bend Studios propuso crear Days Gone 2, pero el proyecto no fue aprobado. Aunque el juego de zombis fue rentable, no tuvo la recepción que esperaban de la crítica.

Sony no ha confirmado oficialmente el ‘remake’ de The Last of Us para PS5 y todavía no conocemos una posible fecha de lanzamiento.

Fuente: Bloomberg