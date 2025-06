The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon retrasa su lanzamiento y anuncia versión para Switch 2

The Legend Of Heroes: Kai No Kiseki -Farewell,O Zemuria- llegó al mercado japonés en enero del 2025. Sin embargo, la versión localizada del tercer juego del arco de Calvard para occidente quedo con una fecha de lanzamiento para finales del 2025. No obstante, eso ha cambiado hoy. Ya que, NIS America ha confirmado que The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, como se le conoce a Kai no Kiseki -Farewell, O Zemuria- en occidente, tendrá una versión para Nintendo Switch 2.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon?

Enero de 2026, es el mes elegido por NIS America para lanzar en occidente The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon. El juego estará disponible para consolas de anterior y actual generación de Nintendo y PlayStation. Así cómo también en PC por medio de Steam. Esperamos que sobre septiembre, mes en el cual se desarrolla Tokyo Game Show se conozcan más detalles sobre la fecha de lanzamiento de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon y quizás nuevos proyectos de esta franquicia cuyos lanzamientos primero llegan al territorio japonés.

¿Cuál es la historia de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon?

La historia de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon inicia en el año 120X. Aquí una antigua profecía de Claude Epstein, padre de la Revolución Francesa, anuncia el inminente fin de todo lo conocido. Mientras la fecha del ajuste de cuentas se acerca, la humanidad se prepara para un momento trascendental: en las montañas Kunlun, una instalación alista el lanzamiento de un cohete orbital hacia el espacio exterior. Este evento capta la atención del mundo, que se congrega para presenciar lo que podría ser la primera incursión humana en el cosmos.

Por su puesto la edición de Nintendo Switch 2 de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon tendrá una versión fisica de colección.

Simultáneamente, en Ored, rostros familiares se reúnen para someter a prueba una asombrosa maravilla tecnológica. La pregunta que flota en el aire es si este ambicioso camino hacia las estrellas conducirá a Zemuria hacia un nuevo y prometedor futuro, o si, por el contrario, marcará su inevitable desaparición. Van Arkride y los miembros de Arkride Solutions están de vuelta, ¡y esta vez está —bajo este marco previamente descrito— el futuro de todo el continente de Zemuria está en juego!

Por otro lado, una repentina invitación de Marduk para cooperar en un ejercicio de entrenamiento de alta tecnología pone a Van, al caballero ceniciento Rean Schwarzer y al padre Kevin Graham en rumbo de colisión con los secretos más recónditos de Zemuria. Adicionalmente, Kai no Kiseki -Farewell, O Zemuria- es el título con el que se celebraron los 20 años de la franquicia y será también el inicio del fin del arco de Calvard.

Vía: ANN