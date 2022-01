The Legend of Zelda: Majora’s Mask es el juego de febrero en Nintendo Switch Online

Así mismo como acaba de llegar Banjo-Kazooie a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, la Gran N se encargó de anunciar el próximo juego de Nintendo 64 para la consola híbrida. Entre los cinco opcionados confirmados para Switch el más fuerte de la lista era The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Es ese mismo el que integrará las filas de Nintendo Switch Online en febrero.

Mientras el juego original de Nintendo 64 requería el accesorio Expansion Pak para funcionar, el de Switch requiere la membresía Expansion Pack para poderlo jugar. Genios mercaderistas los de Kioto.

En esta secuela de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, seguiremos la línea de tiempo de Link niño en un viaje al misterioso reino alterno de Termina, donde un terrible destino le espera. No precisamente a Link, sino a este mundo al borde del colapso con una luna agresiva que poco a poco y durante varios días, se acerca para destruir todo rastro de civilización. La única esperanza, es Link en un especial del día de la marmota.

La existencia de Termina está fuertemente vinculada al sospechoso Skull Kid y la malvada Máscara de Majora. El juego nació como «Zelda Gaiden» para el periférico 64DD (Disk Drive) exclusivo de Japón. Pero a mitad de camino cambió su formato a cartucho y eliminaron cuatro de los siete días en la trama. Así como calabozos y otros elementos. Con todo eso, Majora’s Mask fue muy bien recibido por los jugadores de Nintendo 64.

Al parecer los lanzamientos de Nintendo 64 en Switch sí serán mensuales, en vista de Paper Mario (diciembre), Banjo-Kazooie (enero) y The Legend of Zelda: Majora’s Mask (febrero). Los meses de marzo, abril, mayo y junio tienen para repartirse: F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf y Pokémon Snap. Por lo menos entre los anunciados de forma oficial.

