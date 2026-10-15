The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2 introduce el Coliseo de los monstruos

Nintendo reveló el Coliseo de los monstruos (Hall of Fallen Foes) para el ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch 2. En el más reciente tráiler de jugabilidad, podemos apreciar que los jugadores pueden acceder a esta nueva zona en algún lugar del mundo del juego. En ella se encuentran estatuas de los monstruos derrotados, sobre los cuales es posible obtener información. Además, es posible enfrentarse de nuevo a los jefes vencidos. En cierta forma recuerda a la galería de figuras en The Wind Waker al capturarlas previamente en fotografías.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Seguir

The Legend of Zelda: Ocarina of Time te invita a convertirte en el protagonista de una aventura épica, acompañando a Link en un viaje de crecimiento y descubrimiento a través del reino de Hyrule. Junto a Navi, un hada que te servirá de guía, conocerás a personajes vibrantes, lucharás contra monstruos feroces y usarás tu ingenio para superar obstáculos en busca de la mítica Trifuerza, todo con el fin de salvar a Hyrule de caer en la oscuridad.

La clave de esta aventura reside en la ocarina: sus poderosas melodías son capaces de alterar el espacio y el tiempo, guiando a Link hacia un nuevo destino. En esta versión totalmente renovada del juego de 1998 para N64, podrás llevar parte de la magia de la ocarina al mundo real. Si tarareas una melodía que Link ha aprendido, o incluso si la interpretas con un instrumento real, el micrófono de Nintendo Switch 2 captará tu canción y hará que la ocarina de Link, dentro del juego, responda.

Esta nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time cuenta con un apartado visual renovado, secuencias de video totalmente dobladas con diálogos ampliados y una banda sonora interpretada por una orquesta sinfónica completa.

El juego también es compatible con Zelda Notes, un servicio disponible a través de la aplicación de Nintendo Switch para dispositivos móviles, diseñado para que aproveches al máximo tu aventura. Asimismo, en 2027 se lanzarán dos nuevas figuras Amiibo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, las cuales desbloquean máscaras especiales dentro del juego. Por otro lado, los Amiibo ya existentes de la serie The Legend of Zelda también ofrecerán recompensas útiles al utilizarlos durante la partida.