The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lista de todas las novedades y mejoras en el remake para Nintendo Switch 2

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 llega cargado de novedades y mejoras el 5 de noviembre del 2026 con un peso total de 27 GB. Viejos fanáticos y nuevos jugadores pueden esperar gráficos vistosos y renovados, un mejor rendimiento y compatibilidad con funciones como las de Zelda Notes para dispositivos móviles. Vamos a ver qué podemos esperar en este segundo remake del juego que definió la saga de Zelda y de la propia Nintendo.

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Mejoras en el remake de Zelda: Ocarina of Time respecto al juego original

Rendimiento y presentación mejorados

Funciona a 60 fotogramas por segundo

Gráficos hechos desde cero, incluyendo las texturas de cada material

Acciones más ágiles

Tiempos de carga más rápidos

Sonidos renovados

Música orquestal sinfónica incluida

Salto manual en lugar de automático en los bordes

El tiempo transcurre en todas partes, incluso en la Ciudadela de Hyrule

Capacidad para llevar hasta 200 rupias desde el inicio

Cinco espacios para botellas en lugar de cuatro

Patrones de ataque distintos para las Skulltulas

El Templo del Bosque presenta acertijos modificados, además de otros cambios en su estructura

El Fuego de Din se ejecuta en tiempo real, sin detener el tiempo alrededor

Grietas en el suelo que indican dónde colocar bombas para descubrir salones ocultos

Novedades en The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2

Hilos del tiempo: permite consultar el progreso en la historia y el siguiente objetivo

El tapiz se actualiza a medida que avanza el juego

Coliseo de los monstruos: permite volver a enfrentarse a jefes y consultar información sobre los enemigos

‘Pensamientos de hada’ repartidos en el mapa de juego (imagen superior)

Tararea o silba melodías, toca instrumentos reales para que Link las interprete con la ocarina

Compatibilidad con apuntado mediante giroscopio

Posibilidad de mantener pulsado el botón A para rodar y realizar un impulso

Libertad para mover la cámara en la Ciudadela de Hyrule

Nuevos detalles en la ciudadela, incluyendo zonas que en la versión de N64 eran solo fondos prerrenderizados

Inclusión de la Semilla de mercader Deku, que invoca una «tienda» en el lugar donde se arroje

Opciones de visualización: Normal, Pro y Maestro

Nuevas opciones de fijación de objetivos

Compatibilidad con todos los Amiibo de la serie Zelda para obtener objetos útiles

Nuevo personaje no jugable de cabello rubio en la Ciudadela de Hyrule, que advierte a Link de no gastar todo su dinero

Nuevos diálogos y opciones

Secuencias de video con doblaje

Tienda del Bosque Kokiri con un espantapájaros para practicar

Navi muestra globos de texto silenciosos que aparecen durante el juego

Cancionero al usar la ocarina, para recordar rápidamente qué botones pulsar

La pantalla del inventario está dividida en secciones: una para los objetos de Link niño, otra para los de Link adulto y una tercera para los objetos que ambos pueden utilizar

Funciones de Zelda Notes en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Zelda Notes se introdujo anteriormente en las versiones para Nintendo Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Se trata de un servicio específico para el juego que los usuarios pueden utilizar a través de la aplicación de Nintendo Switch en dispositivos inteligentes compatibles.

Acceso a: Mapa, Misiones de rumores, Coliseo de los monstruos, Registro del día, Mis datos de juego, Datos globales de juego, Estudio fotográfico, Hilos del tiempo, Amiibo, Tocar la ocarina y Cuestionario de Ocarina of Time

Consulta tus logros de un día concreto en orden cronológico

Visualiza el número de enemigos derrotados y otras estadísticas de la sesión de juego de ese día

Encuentra una ubicación dentro del juego a partir de la imagen que aparece en tu dispositivo inteligente; localízala para ganar puntos

Los puntos pueden canjearse por partituras para la ocarina en la sección Tocar la ocarina

Toca la ocarina libremente utilizando la pantalla de tu dispositivo inteligente. Puedes tocar siguiendo una guía o dejar que la melodía suene automáticamente. Es posible crear y compartir partituras mediante códigos QR. En cuanto al Cuestionario de Ocarina of Time, puedes responder más de 2000 preguntas sobre el juego una vez al día, aunque es posible gastar rupias obtenidas en el juego para conseguir intentos adicionales.

Además de este nuevo lanzamiento en la saga de Zelda, puedes encontrar figuras basadas en la princesa, Link y Ganondorf, entre otros productos coleccionables.