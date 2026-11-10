Videojuegos

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 podría incluir el modo Master Quest en un futuro contenido adicional o DLC

Pero todo tiene un precio.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El nuevo ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 podría recibir un contenido descargable o DLC de Master Quest, una versión más difícil del juego de N64 con objetos de los calabozos cambiados de lugar, lanzada en disco para GameCube y más adelante con el ‘remake’ para 3DS, desbloqueada una vez superada la historia principal. En el nuevo lanzamiento para Switch 2, este modo con enemigos más fuertes no está introducido en un principio. En 3DS, Master Quest también incluye un mapa invertido en modo espejo.

De acuerdo con el usuario MrCheeze, en los archivos de Ocarina of Time para Switch 2 aparecen referencias a ‘MQ’, lo que probablemente se refiera a Master Quest. La minería de datos sugiere que el juego contiene referencias a la posesión de un DLC. Es posible que se tratase de contenido adicional de pago, si tenemos en cuenta el Master Mode de Breath of the Wild.

- Publicidad -

«Se desbloqueará al adquirir un DLC, no se trata simplemente de una actualización. Los datos están incompletos, pero puedo confirmar que el mundo aparece en modo espejo y que los calabozos han sido modificadas. Por ejemplo, la presencia de vacas en el interior de Jabu-Jabu», indica MrCheeze. Desconocemos cuándo podría llegar este DLC o sea anunciado oficialmente por Nintendo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el primer juego de la saga para Nintendo Switch 2 que nos da una pista sobre lo que podemos esperar gráficamente en la próxima entrega original. Después de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, así como sus respectivos Hyrule Warriors, una nueva era de la leyenda da inicio con las mayores capacidades visuales de Nintendo hasta ahora.

🐎

Leyenda Maestra

Todas las canciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch 2, 3DS, GameCube y Nintendo 64
Todas las canciones de The Legend of Zelda:…
The Legend of Zelda: Ocarina of Time te lleva al pasado desde el buscador de Google, revelado elenco de voces del remake para Switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time te…
Un sitio para ver todos los intros de los juegos de Zelda, incluidos ‘spin-off’ y hasta los de Philips CD-i
Un sitio para ver todos los…
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lista de todas las novedades y mejoras en el remake para Nintendo Switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of…
La radiante princesa Zelda de Tears of the Kingdom en una no menos fantástica figura coleccionable deluxe de First 4 Figures
La radiante princesa Zelda de Tears…
Más de:
The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, fecha y hora para ver el primer tráiler del nuevo juego de Square Enix
El RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento
SEGA informa que más de 2 millones de correos de sus boletines informativos o newsletter han sido filtrados
Rockstar celebrará el lanzamiento de GTA 6 con un festival musical con Travis Scott, Cardi B, Justice y más en Miami
Primera mirada al nuevo set de construcción LEGO de Yoshi
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Street Fighter League Pro-America: todos los resultados de torneo por equipos of SF 6
No hay comentarios

Lo último

Street Fighter League Pro-America: todos los resultados de torneo por equipos of SF 6
Esports
Tamagotchi de Stranger Things se deja ver del «Otro lado» con pantalla invertida, pero no es posible criar un Demogorgon
Cultura POP
El estudio detrás de Star Wars Zero Company despidió a muchos de sus desarrolladores a pesar del éxito del juego
Videojuegos
Fortnite revela las verdaderas probabilidades de encontrar la ficha de la tienda pirata que nos da todo gratis
Videojuegos