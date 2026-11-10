The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 podría incluir el modo Master Quest en un futuro contenido adicional o DLC

El nuevo ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 podría recibir un contenido descargable o DLC de Master Quest, una versión más difícil del juego de N64 con objetos de los calabozos cambiados de lugar, lanzada en disco para GameCube y más adelante con el ‘remake’ para 3DS, desbloqueada una vez superada la historia principal. En el nuevo lanzamiento para Switch 2, este modo con enemigos más fuertes no está introducido en un principio. En 3DS, Master Quest también incluye un mapa invertido en modo espejo.

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De acuerdo con el usuario MrCheeze, en los archivos de Ocarina of Time para Switch 2 aparecen referencias a ‘MQ’, lo que probablemente se refiera a Master Quest. La minería de datos sugiere que el juego contiene referencias a la posesión de un DLC. Es posible que se tratase de contenido adicional de pago, si tenemos en cuenta el Master Mode de Breath of the Wild.

«Se desbloqueará al adquirir un DLC, no se trata simplemente de una actualización. Los datos están incompletos, pero puedo confirmar que el mundo aparece en modo espejo y que los calabozos han sido modificadas. Por ejemplo, la presencia de vacas en el interior de Jabu-Jabu», indica MrCheeze. Desconocemos cuándo podría llegar este DLC o sea anunciado oficialmente por Nintendo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el primer juego de la saga para Nintendo Switch 2 que nos da una pista sobre lo que podemos esperar gráficamente en la próxima entrega original. Después de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, así como sus respectivos Hyrule Warriors, una nueva era de la leyenda da inicio con las mayores capacidades visuales de Nintendo hasta ahora.