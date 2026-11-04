The Legend of Zelda: Ocarina of Time te lleva al pasado desde el buscador de Google, revelado elenco de voces del remake para Switch 2

El juego original de 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, es una aventura sobre crecer y enfrentar la maldad que invade el mundo de Hyrule con coraje y sabiduría. Su ‘remake’ de 28 años después para Nintendo Switch 2 revive esta historia con gráficos de última generación, más allá de lo visto en la portátil 3DS con efecto estereoscópico. Pero es imposible olvidar el que lo inició todo en Nintendo 64.
Afortunadamente, Google nos deja dar un vistazo al pasado a través de su buscador. Con solo realizar una búsqueda relacionada con The Legend of Zelda u Ocarina of Time, después dando clic en la Espada maestra en la parte inferior derecha, este buscador se transforma en su versión de 1998. No hay mucho más que decir, pues el cambio es solo estético y como podemos esperar, bastante básico pero suficiente en su época. Conoce acá todas las novedades y mejoras del juego.
Las voces detrás de Ocarina of Time
La inclusión de voces es una gran adición al ‘remake’ del primer juego 3D de la saga Zelda, ya que el juego original de N64 no tenía diálogo hablado. En la nueva versión para Nintendo Switch 2, los personajes ahora tienen voces completas en las escenas. La gran excepción, como supondrías, es el protagonista Link.
Voces en inglés
- Navi – Lisa Reimold
- Zelda / Sheik – Erica Mendez
- Ganondorf – Matt Mercer
- Great Deku Tree – Richard Epcar
- Saria – Suzie Yeung
- Kaepora Gaebora / Rauru – Frank Todaro
- Impa – Laura Post
- Darunia – Josh Petersdorf
- Ruto – Anne Yatco
- Deku Tree Sprout – Deva Marie Gregory
- Nabooru – Cristina Vee
- Kotake / Koume – Reba Buhr
- Voces de apoyo: Daniel Bushey, Rachel Seeley, Danny Hunt, Haley Hanna Hunt
Voces en español latinoamericano
- Navi – Nycolle Gonzalez
- Zelda / Sheik – Casandra Acevedo
- Ganondorf – Emmanuel Alejandro
- Great Deku Tree – Leonardo Agustin
- Saria – Ana Lobo
- Kaepora Gaebora / Rauru – Olin Garces
- Impa – Gabriela Guzman
- Darunia – Julio Grijalva
- Ruto – Erika Ugalde
- Deku Tree Sprout – Mariana Vasan
- Adulta Ruto – Monserrat Mendoza Gonzalez
- Nabooru – Dannan Huicochea
- Koume – Isabel Martinon
- Kotake – Circe Luna
- Twinrova – Andrea Orozco
Voces en español europeo
- Navi – Cristian Yuste
- Zelda – Lucia Perez
- Adulta Zelda – Claudia Caneda
- Sheik – Neri Hualde
- Ganondorf – Roberto Caneda
- Great Deku Tree – Juanjo Lopez
- Saria – Sandra Villa
- Kaepora Gaebora / Rauru – Roberto Cuadrado
- Impa – Margot Lago
- Darunia – Adolfo Pastor
- Ruto – Poliana Ponte
- Deku Tree Sprout – Irene Valades
- Adulta Ruto – Laura Carrero
- Nabooru – Catherina Martinez
- Koume / Kotake – Adelaida Lopez
- Twinrova – Mar Bordallo
Voces en portugués brasilero
- Navi – Flavia Narciso
- Zelda / Sheik – Bianca Lua
- Ganondorf – Fabio Azevedo
- Great Deku Tree – Luiz Carlos de Moraes
- Saria – Sicilia Vidal
- Kaepora Gaebora / Rauru – Mauro Ramos
- Impa – Fernanda Keller
- Darunia – Junior Nanneti
- Ruto – Mayara Stefane
- Deku Tree Sprout – Marina Santana
- Nabooru – Jacque Souza
- Koume / Kotake / Twinrova – Rebeca Zadra
Tampoco olvides visitar un sitio para ver todos los intros de los juegos de The Legend of Zelda.