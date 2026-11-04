The Legend of Zelda: Ocarina of Time te lleva al pasado desde el buscador de Google, revelado elenco de voces del remake para Switch 2

El juego original de 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, es una aventura sobre crecer y enfrentar la maldad que invade el mundo de Hyrule con coraje y sabiduría. Su ‘remake’ de 28 años después para Nintendo Switch 2 revive esta historia con gráficos de última generación, más allá de lo visto en la portátil 3DS con efecto estereoscópico. Pero es imposible olvidar el que lo inició todo en Nintendo 64.

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Afortunadamente, Google nos deja dar un vistazo al pasado a través de su buscador. Con solo realizar una búsqueda relacionada con The Legend of Zelda u Ocarina of Time, después dando clic en la Espada maestra en la parte inferior derecha, este buscador se transforma en su versión de 1998. No hay mucho más que decir, pues el cambio es solo estético y como podemos esperar, bastante básico pero suficiente en su época. Conoce acá todas las novedades y mejoras del juego.

Las voces detrás de Ocarina of Time

La inclusión de voces es una gran adición al ‘remake’ del primer juego 3D de la saga Zelda, ya que el juego original de N64 no tenía diálogo hablado. En la nueva versión para Nintendo Switch 2, los personajes ahora tienen voces completas en las escenas. La gran excepción, como supondrías, es el protagonista Link.

Voces en inglés

Navi – Lisa Reimold

Zelda / Sheik – Erica Mendez

Ganondorf – Matt Mercer

Great Deku Tree – Richard Epcar

Saria – Suzie Yeung

Kaepora Gaebora / Rauru – Frank Todaro

Impa – Laura Post

Darunia – Josh Petersdorf

Ruto – Anne Yatco

Deku Tree Sprout – Deva Marie Gregory

Nabooru – Cristina Vee

Kotake / Koume – Reba Buhr

Voces de apoyo: Daniel Bushey, Rachel Seeley, Danny Hunt, Haley Hanna Hunt

Voces en español latinoamericano

Navi – Nycolle Gonzalez

Zelda / Sheik – Casandra Acevedo

Ganondorf – Emmanuel Alejandro

Great Deku Tree – Leonardo Agustin

Saria – Ana Lobo

Kaepora Gaebora / Rauru – Olin Garces

Impa – Gabriela Guzman

Darunia – Julio Grijalva

Ruto – Erika Ugalde

Deku Tree Sprout – Mariana Vasan

Adulta Ruto – Monserrat Mendoza Gonzalez

Nabooru – Dannan Huicochea

Koume – Isabel Martinon

Kotake – Circe Luna

Twinrova – Andrea Orozco

Voces en español europeo

Navi – Cristian Yuste

Zelda – Lucia Perez

Adulta Zelda – Claudia Caneda

Sheik – Neri Hualde

Ganondorf – Roberto Caneda

Great Deku Tree – Juanjo Lopez

Saria – Sandra Villa

Kaepora Gaebora / Rauru – Roberto Cuadrado

Impa – Margot Lago

Darunia – Adolfo Pastor

Ruto – Poliana Ponte

Deku Tree Sprout – Irene Valades

Adulta Ruto – Laura Carrero

Nabooru – Catherina Martinez

Koume / Kotake – Adelaida Lopez

Twinrova – Mar Bordallo

Voces en portugués brasilero

Navi – Flavia Narciso

Zelda / Sheik – Bianca Lua

Ganondorf – Fabio Azevedo

Great Deku Tree – Luiz Carlos de Moraes

Saria – Sicilia Vidal

Kaepora Gaebora / Rauru – Mauro Ramos

Impa – Fernanda Keller

Darunia – Junior Nanneti

Ruto – Mayara Stefane

Deku Tree Sprout – Marina Santana

Nabooru – Jacque Souza

Koume / Kotake / Twinrova – Rebeca Zadra

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