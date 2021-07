Aunque Nintendo ha recibido justas críticas por el precio y el uso de amiibos en el esperado The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, no cabe duda que esta va a ser una gran oportunidad para disfrutar de este título que llegó originalmente a Nintendo Wii en 2011.

Un nuevo tráiler revela las mejoras y cambios de ‘calidad de vida’ que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tendrá respecto a la versión original. Una de las críticas más fuertes que se hizo hacia este juego hace una década fue la presencia de Fi. Este personaje podía ser bastante útil a la hora de aprender a jugar, pero sus constantes interferencias e interrupciones la hacían insoportable. Afortunadamente, la mayoría de sus intervenciones en la versión de Switch serán opcionales.

Nosotros decidiremos si hablamos con Fi o no cuando veamos brillar nuestra espada.

El juego tampoco nos forzará a ver la información de cada objeto cada vez que obtengamos uno, solo la primera vez.

¿Cuáles son los cambios y mejoras de ‘calidad de vida’ que tendrá The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

Ayuda opcional de Fi.

Los controles de movimiento serán opcionales.

Información optimizada sobre los objetos.

Podremos acelerar los diálogos.

Tendremos la opción de saltarnos las secuencias de video.

velocidad de fotogramas mejorada (cuadros de animación por segundo o ‘fps’).

Esta nueva versión de The Legend of Zelda: Skyward Sword llegará a Nintendo Switch el 16 de julio de 2021.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube