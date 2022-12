The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Lo que debes saber de uno de los juegos más esperados de 2023

Nintendo prepara su arsenal más fuerte para 2023 con la que bien podría ser una de las últimas cartas potenciales de la consola Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El sistema cumple en marzo seis años en el mercado y así mismo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Este título de lanzamiento para Switch fue originalmente desarrollado para Wii U y así mismo es más parte de la anterior generación de Nintendo que de la actual.

De esta manera, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el primer juego original de la serie Zelda para Nintendo Switch, que no es ni ‘remake’ ni ‘spin-off’.

¿Tears of the Kingdom es una secuela de Breath of the Wild?

La pregunta puede parecer muy obvia sabiendo cómo –antes de dar a conocer su nombre– Nintendo lo promocionaba como «la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild«. Ahora bien, hay varios detalles nuevos que generan una percepción diferente.

Nintendo ha sido cuidadoso revelando sus ‘trailers’ de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Estos dejan ver parte de las nuevas mecánicas y su verticalidad de exploración, pero no dicen mucho sobre la historia y su relación con Breath of the Wild. Es un Hyrule un poco diferente al que vimos la última vez.

Varias islas están suspendidas en los cielos de Hyrule e incluyen templos nunca antes vistos. El mundo en tierra parece muy similar y podría ser el mismo de Breath of the Wild, con algunas cavernas inexploradas. Quisiéramos afirmar que tanto el Hyrule original de BotW como los inhóspitos cielos son plenamente explorables en Tears of the Kingdom, pues esa es la sensación que genera. Sin embargo, no es algo confirmado oficialmente.

Buena parte del juego podría tener lugar en el pasado de Hyrule y así justificar los cambios de mapeado en tierra y aire. En cuanto a Link y Zelda, sin duda se tratan de los mismos protagonistas de Breath of the Wild y –en su defecto– de Hyrule Warriors: Age of Calamity.

¿Qué hay de nuevo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom deja entrever una nueva o pasada calamidad para el reino de Hyrule. Las ‘lágrimas’ son un elemento común en la franquicia. Hay una lágrima en el símbolo de los Sheikah, lágrimas de luz en Twilight Princess y lágrimas sagradas en Skyward Sword. También puede significar un «desgarre» en el reino que deja a Hyrule en un desordenado estado.

En apariencia el terreno ha cambiado frente a lo visto en BotW. Según su propio actor de voz el pasado mes de mayo, un ancestro de Daruk, el campeón de los gorón, aparecerá en TotK. No es descabellado pensar en los ancestros de los otros campeones: Urbosa de los gerudo, Mipha de los zora y Revali de los rito. Esto reafirma el viaje en el tiempo de Link a un lejano pasado.

El nuevo poder de Link.

Link conserva sus habilidades como escalar, correr y sumergirse, además de sobrevolar con un nuevo planeador. Una de las nuevas mecánicas cruciales es la de reversar el tiempo, indispensable para ciertas secciones del mundo de juego. Nuevos y extraños frascos decoran la cintura de Link. La ausencia de la princesa Zelda durante los eventos de Tears of the Kingdom tiene su explicación en el prólogo la historia. Aún así, esperamos que no quede relegada a damisela en apuros.

Los orígenes de Tears of the Kingdom

El productor de la franquicia Zelda, Eiji Aonuma, señaló que el equipo deseaba regresar al Hyrule de Breath of the Wild incorporando nueva jugabilidad e historia. Esto nació de una sobreabundancia de ideas para un DLC de BotW. Es una continuación de dicho juego con los mismos Zelda y Link, nuevamente dirigido por Hidemaro Fujibayashi.

Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi.

Fujibayashi se inspiró en Skyrim para Breath of the Wild. Según Aonuma, el equipo de desarrolladores jóvenes de la secuela estuvo jugando Red Dead Redemption 2 y sería una de sus inspiraciones para Tears of the Kingdom. Cómo se verá eso reflejado en el producto final, está por verse. Para Aonuma, esta será una entrega más oscura, hacia el estilo de lo que en su momento fue Majora’s Mask.

¿De qué trata la secuela de Breath of the Wild?

En el primer tráiler anuncio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, publicado en E3 2019, podemos ver a Link y Zelda (ahora con cabello corto) descendiendo en unas misteriosas ruinas. Al parecer se encuentran bajo el castillo real de Hyrule, donde una espiral mágica de color verde rodea el cadáver de un gerudo que bien podría tratarse de Ganondorf.

La energía oscura de la calamidad toma posesión del cuerpo del extraño y en un lapso de imágenes vemos a Link con el poder mágico del brazo que lo contenía de su despertar. Esto podría señalar tanto la nueva habilidad de reversar el tiempo como el momento justo donde Link y Zelda quizás se separarían. Después, el castillo de Hyrule se eleva a los cielos, donde se concentra el juego.

Durante E3 2021, Nintendo liberó un segundo tráiler donde vemos en acción a Link (¿y Zelda?) con un nuevo atuendo, además del brazo mágico y la habilidad ‘stasis’. Este elemento reemplazaría la Sheikah Slate de BotW para el uso de runas. Entre islas flotantes, exploración en tierra y calabozos, la parte donde Link se «rebobina» en el tiempo es lo que más llama la atención.

En el tráiler del pasado septiembre, dimos un vistazo al desplazamiento entre islas por parte de Link, su renovado planeador y la Espada Maestra en delicado estado. Es posible que debamos reforjarla (a lo Skyward Sword) y tenga un peso mayor en la batalla que en su predecesor.

¿Cuándo sale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

El próximo gran juego en la franquicia, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sale el 12 de mayo del 2023 en exclusiva para la familia de consolas Nintendo Switch.