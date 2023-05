¿Por qué no hay una reseña del juego de Gollum en GamerFocus?

Tenemos una copia del juego The Lord of the Rings: Gollum desde el pasado lunes 22 de mayo, nos llegó varios días antes de su lanzamiento, pero no hay una reseña de este título en GamerFocus. Vamos a contarles la triste historia de nuestra experiencia con esta obra basada en los libros de J.R.R. Tolkien y la razón por la que no tenemos una crítica de este título.

No podemos negar que nos causó bastante curiosidad descubrir que Daedalic Entertainment —conocidos principalmente por su trabajo en aventuras gráficas como la saga Deponia y la adaptación del libro de Ken Follet The Pillars of the Earth— estaba trabajando en un juego protagonizado por uno de los personajes más inesperados de El Señor de los Anillos. Gollum, a pesar de su fealdad, goza de cierto carisma y ha sido muy querido por el público incluso antes de que llegarán las películas de Peter Jackson, pero no imaginábamos cómo sería un juego moderno con él.

Los tráileres e imágenes que hemos visto desde su anuncio hace más de cuatro años no nos convencían. Gollum lucía extraño —aún más extraño de lo usual— y los gráficos nos parecieron decepcionantes. Aún así, seguíamos intrigados por la promesa de “un sistema único de sigilo” y la supuesta importancia narrativa que tendría la personalidad dividida del protagonista. Tendríamos que decidir si seguir el camino de “Gollum” o el de “Smeagol” en determinados puntos de la trama y eso podía ser muy interesante. Además, la trama se enfocaría en el escape de Gollum de Mordor, el cual no había sido detallado anteriormente.

Cuando por fin recibimos el código de reseña, instalamos The Lord of The Rings: Gollum y varios de sus DLC en nuestro PS5. Comenzamos a jugar y antes de que pudiéramos aprender los movimientos retorcidos de Smeagol vimos la pantalla que definiría nuestra experiencia con este título.

Así es. No habían pasado cinco minutos desde que comenzamos a jugar cuándo el juego se bloqueó o “crasheó”, como se suele decir. No le dimos demasiada importancia. Tristemente es común que esto pase con algunos juegos hoy en día y aunque puede resultar molesto, un solo ‘crash’ no define la experiencia con un juego.

Media hora después, The Lord of The Rings: Gollum se había ‘crasheado’ cuatro veces en nuestro PS5. En ese tiempo a duras penas habíamos podido jugar 10 minutos.

Debemos aclarar que en el correo electrónico que recibimos junto al código de reseña nos advirtieron que podíamos tener esa clase de inconvenientes y decían que el día siguiente debería haber un parche que los solucionaría. Esperamos al martes y efectivamente estaba disponible el “parche de lanzamiento” del juego. Lo instalamos y nos preparamos por fin a experimentar el juego de Gollum y comenzar a preparar nuestra reseña.

No pasaron 20 segundos antes de que el juego se ‘crasheara’ de nuevo.

De inmediato contactamos a una representante de la empresa distribuidora del juego para Latinoamérica. Nos dijo que estaban al tanto de los problemas y que “algunos críticos habían logrado solucionar el problema desinstalando y reinstalando el juego”. Por supuesto, lo intentamos de inmediato.

Por fin las cosas parecían funcionar. Pudimos avanzar un poco durante la primera sección del juego, en la que tenemos que perseguir un ave y terminamos acechando a unos orcos. Conocimos los sistemas de sigilo del juego, que resultaron bastante básicos, y la movilidad del protagonista. Nos sorprendimos ante el buen trabajo del actor de voz detrás de Gollum, que no suena como Andy Serkis pero sí le da bastante personalidad a la desagradable criatura.

También descubrimos confundidos que Gollum aparentemente tiene la fuerza para ahorcar orcos y que… no descubrimos nada más porque el juego se “crasheó” de nuevo.

Esta situación se estaba volviendo desesperante. El estado en el que se encontraba The Lord of the Rings: Gollum hacía imposible que pudiéramos escribir una reseña adecuada del juego. Decidimos esperar. Seguramente no tardaría en llegar un nuevo parche. Pero llegó el día del lanzamiento y no hubo ninguna actualización. Tampoco llegó la mañana siguiente. El juego continuaba con los mismos problemas.

Para ese momento ya habían aparecido varias reseñas del juego, algunas hechas incluso con la versión de PS5. Muchas de ellas mencionan constantes ‘crashes’ y la imposibilidad de terminar el juego en ese estado.

Algo así ya nos había pasado antes. Cuando reseñamos la versión para PS4 de The Ascent nos encontramos con constantes ‘crashes’ que también nos impidieron completar el juego. Pero en ese caso sí pudimos experimentar varias horas de jugabilidad y nos sentimos cómodos hablando de todas sus características y dándole una puntuación a pesar del problema. Ese no es el caso de Gollum, pues sus problemas no nos han dejado hacernos una idea clara de cómo es el juego en realidad.

La verdad, todo parece indicar que no es un buen juego. Los gráficos, animaciones y la breve experiencia que tuvimos jugando no nos dejó una buena impresión. Las críticas de otros medios han sido abrumadoramente negativas, convirtiéndolo en el juego con las peores reseñas de 2023 en Metacritic.

El estudio desarrollador ya publicó en redes sociales el tradicional comunicado ofreciendo disculpas a los jugadores por el estado del juego. En este dicen que están escuchando todos los comentarios de quienes han tenido problemas con el título y que ya están trabajando en parches para solucionarlos. No dicen en qué fecha podrían comenzar a llegar estas soluciones.

Es posible que estos parches eventualmente hagan que este título sea jugable. Para entonces tal vez podamos probarlo y escribir una crítica sincera. Por lo pronto nos resulta imposible tener una reseña del juego de Gollum.

Lo que sí podemos decirles con toda seguridad en este momento es esto: no les recomendamos comprar este juego, no importa si son fanáticos de El Señor de los Anillos y de este personaje.