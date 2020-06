A los fanáticos de las historias de J.R.R. Tolkien les espera un futuro muy feliz en el mundo de los videojuegos. No solo estamos a la espera de Gollum, el juego que llegará a la próxima generación de consolas, sino que se acaba de anunciar un nuevo título de la franquicia. Su nombre es The Lord of the Rings: Rise to War.

Este juego móvil llegará a iOS y Android. Está siendo desarrollado por la empresa china NetEase y será publicado por Warner Bros. Games. NetEase es un estudio con mucho prestigio en su país de origen, sobre todo gracias al ‘Battle Royale’ Knives Out. Actualmente se encuentra trabajando con Blizzard en Diablo Immortal.

Los primeros detalles revelados sobre The Lord of the Rings: Rise to War dicen que se desarrollará durante la llamada ‘Tercera edad’ de la Tierra Media. Estará basado en los libros y no en las películas dirigidas por Peter Jackson. Se supone que veremos una representación muy fiel de Arda.

La imagen promocional del juego, que pueden ver encabezando este artículo, muestra el ataque del ejército de Sauron a Minas Tirith. ¿Reviviremos este evento en el juego? De momento no sabemos siquiera a qué género pertenecerá Rise to War, pero es bastante probable que se trate de un título de estrategia.

Tampoco se ha revelado cuál será su fecha de lanzamiento. Esperemos que sea divertido y no abuse de las microtransacciones.

Via: Eurogamer

Fuente: Warner Bros. Games