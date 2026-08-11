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The Lord of the Rings: War in the North recibe un sorpresivo lanzamiento en plataformas actuales

Salva la Tierra Media de nuevo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Aspyr relanza un juego de 2011 originalmente desarrollado por Snowblind Studios para PS3 y Xbox 360, además de PC y Mac. The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition llega para PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, Steam, GOG y Epic Store en PC. El juego incluye modo cooperativo local (excepto en Switch 1), jugabilidad a 60 fps, una nueva función de guardado automático y numerosas correcciones de errores, por un precio de $20 USD, con descuento del 10% hasta el 25 de agosto.

Cambia sin problemas entre tres personajes con habilidades únicas: Eradan, el sigiloso Montaraz Dúnadan; Andriel, la mágica Maestra del Saber Elfa; y Farin, el robusto Campeón Enano. Juega en grupo de hasta tres jugadores en línea o en pantalla dividida local de dos jugadores, colaborando con tus amigos para luchar por la supervivencia de tu Comunidad y de toda la Tierra Media.

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Personaliza a tu héroe y a los miembros de tu grupo con habilidades, destrezas y equipo únicos que se adapten a tu estilo de juego. Colecciona poderosas armas y armaduras, e incluso ordena al majestuoso Gran Águila Beleram que ataque desde el cielo y cambie el rumbo de la batalla.

Encuentra rostros conocidos como Aragorn, Gandalf y Elrond mientras recorres lugares llenos de historia, como los santuarios élficos de Rivendel y Lórien, y los senderos neblinosos del Bosque Negro. Vive una historia madura con guerras brutales y campos de batalla ensangrentados en un mundo asolado por orcos despiadados, huargos letales, espectros de túmulos y la oscura hechicería de las fuerzas de Agandaûr.

Como novedad en esta edición, cambia de personaje sobre la marcha, lo que añade la posibilidad de asignar por completo equipo, habilidades y destrezas a los aliados controlados por la computadora por primera vez. Disfruta de modernizaciones como la compatibilidad con 60 fps, la función de secretos, la capacidad de fijar objetivos en los enemigos y optimizaciones de la interfaz de usuario, como barras visibles de salud, maná y EXP, guardado automático y ranuras de guardado adicionales, compatibilidad con giroscopio/sensor de movimiento en PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, junto con correcciones de errores.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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