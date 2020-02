¿No sienten que, en su afán de jugar las novedades, a veces ignoramos los clásicos? Aunque plataformas como GOG y servicios como Nintendo Switch Online nos permiten fácil acceso a los títulos del ayer, decidimos ignorarlos por sus gráficos ‘anticuados’, no sentir nostalgia hacia ellos o simple desconocimiento.

Pero jugar los clásicos nos da una gran oportunidad de descubrir la historia de los videojuegos, comprender de dónde vienen las tendencias de hoy y ampliar nuestros horizontes. Una nueva oportunidad de hacer esto se nos presenta gracias a GOG. Esta plataforma nos está ofreciendo el clásico The Lords of Midnight de forma completamente gratuita.

The Lords or Midnight es la creación de Mike Singleton, que lo lanzó para ZX Spectrum en 1984. Ya que este computador no era nada fácil de conseguir en Colombia, muchos aquí desconocen la nutrida librería de videojuegos que salieron para éste. Se trata de un juego de fantasía épica con elementos de estrategia bélica. Nuestro objetivo es destruir la Corona de Hielo que le da poder al enemigo o crear un ejército lo suficientemente poderoso para derrotarlo.

Los gráficos, efectos de sonido y jugabilidad tan retro pueden asustar a muchos jugadores, pero los valientes descubrirán un juego muy divertido, con elementos que siguen estando presentes en títulos modernos.

Pueden agregar The Lords of Midnight a su librería de videojuegos visitando esta pagina de GOG. No sabemos hasta cuándo esté gratuito, así que háganlo lo más pronto posible. Su secuela, Doomdark’s Revenge, también está gratis.

¿Les gustan esta clase de juegos retro? Entonces les recomendamos una visita a The Internet Archive. Tienen miles de juegos de este tipo.

Via: Eurogamer

Fuente: GOG