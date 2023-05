The Mageseeker: A League of Legends Story – Reseña

Me gusta mucho lo que está haciendo Riot Games con su sello Riot Forge. El mundo y personajes de LoL son muy interesantes como para estar atrapados dentro de un MOBA y mediante estos juegos desarrollados por empresas más pequeñas podemos conocer más de su llamativa historia. Ya vimos el potencial de esta idea en Ruined King y en esta reseña le toca el turno a The Mageseeker: A League of Legends Story.

Esta aventura nos lleva a Demacia a encarnar al que siempre hemos considerado el mayor enemigo de la ciudad: Sylas el desencadenado. Pero tal vez la historia que conocemos no es del todo correcta. Tal vez este hombre es más que un fanático obsesionado con la caída de la gran ciudad.

Los fanáticos de League of Legends conocen bien las historias de Demacia, un reino con un fuerte temor hacia la magia que usaba a sus temibles Cazadores de magos para aprisionar a todos aquellos capaces de usarla y que se negaran a unírseles. Sylas era uno de ellos, fue reclutado desde pequeño por su habilidad para sentir la magia hasta que se salió de control. Desde entonces pasó sus días en prisión, con un odio creciente que finalmente se desató con gran violencia.

The Mageseeker: A League of Legends Story es un juego de acción ‘hack n’ slash’ al estilo de los primeros God of War y con gráficos en pixeles al estilo retro. Fue desarrollado por Digital Sun, el estudio independiente español responsable de Moonlighter. Lo que inicialmente me pareció un juego de acción tradicional y algo repetitivo me terminó sorprendiendo con sus sistema de combate inspirados en los RPG y una gran historia que no sólo aprovecha al máximo el ‘lore’ de LoL, sino que lo mejora.

¿The Mageseeker puede gustar a quienes no jueguen League of Legends?

Me alegra responder con un sí. No juego LoL y mi conocimiento de su ‘lore’ se limitaba a lo que aprendí viendo la excelente serie de Netflix Arcane. Al principio estaba un poco confundido por no conocer los conceptos y personajes que mencionan en este juego, pero eso se solucionó rápidamente e incluso comencé a sentir cariño hacia ellos.

De hecho, este título me animó a conocer más del mundo de Runeterra. No me convertí en un jugador de LoL y no tengo interés volver a ese MOBA, pero definitivamente estoy más interesado en toda su mitología.

Los fanáticos sí van a encontrar mucho que disfrutar. Un puñado de campeones de League of Legends son parte importante de la historia o jefes a los que enfrentamos. La mayoría de personajes son originales, pero sus diseños y personalidades están a la altura de los campeones y no me extrañaría que en el futuro viéramos a algunos de ellos en La Grieta. También hay menciones a otros Campeones en diálogos y documentos coleccionables.

También resulta genial ver cómo los ataques de Sylas en LoL se tradujeron a este estilo de juego y a los gráficos pixelados, así como los de los otros Campeones que aparecen, especialmente sus ‘Definitivas’.

No existe una revolución pacífica

Aunque los niveles tienen algunas desviaciones que llevan a documentos secretos, cofres o polluelos de aliplata coleccionables, este no es un juego de exploración. Los escenarios son completamente lineales y eso está bien porque la estrella de la jugabilidad de The Mageseeker es el combate.

Podemos salir victoriosos de los enfrentamientos con los Cazadores de magos con los poderosos ataques de cadena de Sylas y ocasionales hechizos, pero eso sería desaprovechar las opciones que ofrece. Cuando robamos una magia enemiga y volvemos al escondite de la revolución podemos comprar ese hechizo y equiparlo. También podemos reclutar algunos magos especializados en cada elemento que nos acompañan en misiones para darnos combos especiales.

Los elementos funcionan en el conocido y bien probado sistema de opuestos en el que uno causa más daño a los enemigos que usan el otro. Tenemos Fuego – Hielo, Tierra – Aire, y Luz – Oscuridad. Debemos elegir bien qué hechizos y acompañantes llevamos a cada misión de acuerdo a los enemigos que vamos a encontrar. Hasta aquí todo muy normal, pero la genialidad del combate está en las diferentes formaciones de rivales que encontramos en cada enfrentamiento.

Los hechizos gastan mana y no siempre vamos a poder usarlos, pero en cualquier momento podemos robar la magia de un enemigo y usarla. Esto nos hace mantener una atención total en el campo de batalla, pensando a cuáles enemigos priorizar y qué tipo de ataque usar contra ellos. El mago de hielo puede ser muy peligroso, pero si lo eliminamos no podremos robar el ataque que tanto nos sirve contra los sapos de fuego que lo rodean. Tenemos que tomar decisiones como esa todo el tiempo.

Para terminar de sazonar la acción vamos aprendiendo nuevas habilidades ‘Definitivas’ a medida que avanzamos en la historia. También podemos mejorar los efectos de cada elemento y encontrar enemigos con nuevos hechizos que robar. La curva de dificultad está muy bien ajustada y los combates contra los jefes principales son sencillamente excelentes.

El grito de los oprimidos

El fuerte enfoque del juego en los combates hace que se puedan sentir repetitivos para algunos, pero en general resultan entretenidos y probar diferentes ‘builds’ de hechizos y compañeros hizo que se mantuvieran frescos. De todos modos fue la narrativa lo que de verdad me mantuvo interesado en el juego.

El núcleo de la trama es la transformación de un hombre oprimido que busca venganza en un líder revolucionario capaz de superar su egoísmo por el bien de su gente. Él es un personaje detestable al comienzo, pero su arco narrativo es excelente. Su transformación no se da de un momento a otro y vemos cómo cambia poco a poco para ser una mejor persona.

La historia de la revolución contra los Cazadores de magos también es sumamente satisfactoria y tiene una carga política que no esperaba. El sufrimiento de los magos oprimidos es presentado sin rodeos. La manipulación de las masas por parte de los poderosos de Demacia resulta dolorosamente realista y la indolencia de los regentes es mostrada como complicita. The Mageseeker: A League of Legends Story es una clara historia antifascista. Nos advierte que una revolución puede no ser fácil, pero siempre es necesaria.

Mediante esta historia también se “arreglan” muchos detalles de la trama que LoL ha desarrollado en material complementario como novelas, videos y cómics. Lo que leí mientras jugaba este título mostraba a Sylas como una amenaza o incluso como un monstruo.

Es la típica narrativa de “en el fondo tiene razón pero está usando los métodos equivocados” que también se usa en la vida real contra los grupos que se ven forzados a defenderse con violencia o para poder expresar que “ambos lados son malos”. The Mageseeker entiende que la violencia a veces es necesaria para reclamar los derechos. Incluso al final, cuando los Cazadores de magos son desarticulados muestra que la revolución continúa. No importa que ahora haya un “rey bueno” porque la monarquía es una institución corrupta que no tiene cabida en un mundo en el que todos puedan ser iguales.

El lado oscuro de la revolución de The Mageseeker

Pero no todo en este juego es tan bueno como su historia y sistema de combate. El defecto más notable de The Mageseeker son sus repetitivos escenarios. Incluso con algunas diferencias, parece que siempre estamos recorriendo los mismos bosques, laboratorios y calles. También encontramos una buena cantidad de ‘bugs’: enemigos que se quedan atascados, menús que se bloquean y acciones que no responden. Nos extrañó encontrar tantos errores en los textos en español tomando en cuenta el origen del estudio desarrollador.

El problema más grave está en el control porque apuntar hacia los enemigos con el ‘stick’ derecho resulta impreciso. Fueron muchas las ocasiones en que terminé atacando el aire cuando los enemigos estaban a mis espaldas. Esto es un problema contra los jefes más difíciles que requieren moverse con mucho cuidado por la arena de batalla.

Amé este juego y Sylas ahora es uno de mis personajes favoritos. La historia, el sistema de combate y los enfrentamientos contra jefes me dictan que le de una calificación mucho mayor a The Mageseeker: A League of Legends Story en esta reseña. Pero los problemas con el control, ‘bugs’ y escenarios repetitivos no me dejan hacerlo. De todos modos, el juego logro su cometido de interesarme en el mundo de LoL incluso más de lo que había logrado Arcane. Algo me dice que ese es el objetivo principal de Riot Games con estos juegos. Misión cumplida y que venga Convergence.

The Mageseeker: A League of Legends Story 7.9/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente sistema de combate.

- Gran historia sobre opresión y revolución.

- Muy buen arte en pixeles.

Lo que no nos gustó - Escenarios repetitivos.

- Algunos 'bugs'.

- Problemas de precisión en los controles. En resumen No importa si nunca han tocado nada relacionado con LoL, The Mageseeker: A League of Legends Story ofrece una fantástica historia sobre la revolución de los oprimidos y un entretenido sistema de juego que debería agradar tanto a fanáticos de estos personajes como a quienes apenas los van a conocer. Trata sus temas con la importancia que merecen mientras profundiza el 'lore' de Runeterra. Es una lástima que algunos problemas, especialmente la falta de precisión en los controles, le impidan brillar tanto como deberían. Aún a pesar de esto, vale mucho la pena jugarlo.

Reseña hecha con una copia digital de The Mageseeker: A League of Legends Story para PS5 provista por Riot Games.